天下貓貓一樣貓｜Facebook群組被刪4日後重開 臨時群組將保留供貓奴暢所欲言

天下貓貓一樣貓社交群組解封 Facebook至今無解釋刪群原因

香港最大貓咪社交群組「天下貓貓一樣貓」擁有超過20萬會員，上周四（15日）下午3時左右突然遭Facebook刪除。經版主Antony多日的聯繫及交涉後，Facebook終於昨日（18日）下午5時半左右把群組重新解封。

「天下貓貓一樣貓」Facebook群組是香港最大的貓群，為超過20萬貓奴提供交流及分享各類貓咪資訊的平台，但卻於15日突然遭Facebook刪除。版主Antony除立即另外建立「天下貓貓臨時群組」之外，亦發起了「#撐天下貓貓一樣貓群組重開」Hashtag行動以引起Facebook的關注，同時又積極向多位議員尋求協助，希望可更直接向Facebook了解刪群原因。

經過多日的努力，「天下貓貓一樣貓」群組終在18日下午5時半左右得以解封。版主Antony表示雖然Facebook至今並沒有解釋刪群原因，但相信事件與傳聞中的政治理由無關：「亦曾經有人以訛傳訛地指群組干犯了Facebook禁止活體動物買賣的守則，但我們向來對此疾惡如仇，甚至不曾收取任何領養費用。」不過Antony表示他們仍然會重新檢視Facebook的各類守則，以防類似事件重演。

至於「天下貓貓臨時群組」則會繼續保留，讓貓奴可擁有暢所欲言的平台。Antony解釋：「除了Facebook原有的守則之外，『天下貓貓一樣貓』亦設有群組額外的守則要求會員遵守，可說是十分專制；而臨時群組在數天內已有三萬多人加入，我們會把這個臨時群組改名並開放予會員暢所欲言，不過當然使用時亦須遵守Facebook原有的守則。」

撰文﹕黃藹婷

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