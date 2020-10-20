iPhone 12開箱｜iPhone 12 Pro太平洋藍實機首度曝光 玩命試MagSafe超強磁力揈iPhone都唔甩

iPhone 12 Pro藍色靚質感好，MagSafe充電磁力強，iPhone 12及12 Pro體積一樣，機殼可互通。

iPhone 12和iPhone 12 Pro上星期五率先開賣，不知道大家能否訂購到心頭好呢？而Gadget Guy當然照慣例，比大家早一步拿到實機在手，更是全新、很多人期待的iPhone 12 Pro太平洋藍色及iPhone 12藍色，立即開箱看看吧！

近幾年都常常說，新機包裝沒甚麼特別，到今年終於可以改一改對白，新機因為「環保」，不再附設充電器和耳機，只有一條USB-C Lightning充電線。可見機盒亦明顯較舊有的薄和簡約，就連簡易說明書亦縮小了，但基本設計感覺也跟舊機相似。

太平洋藍質感完勝

今次iPhone 12和12 Pro屏幕和機身大小都完全相同，唯一是用料不同。不過之前看發佈會，有些人或會感覺iPhone 12的藍色看似較深色，比較漂亮，但看到實物後，就明顯感覺iPhone 12 Pro的金屬質感太平洋藍更漂亮、質感更好，藍色比想像較深，磨沙質感亦不易留指紋。機邊的邊框則各有各好，iPhone 12 Pro反光漂亮，質感高貴，iPhone 12的啞色觀感亦不俗，手感亦佳。另外要注意的是，雖然兩機體積完全一樣，但其實iPhone 12 Pro的187g是比iPhone 12的162g較重一點。

iPhone 12 Pro屏幕更光

雖然兩機屏幕大小、解像度和對比度都完全一樣，唯一不同是iPhone 12 Pro的在正常情況下的最大亮度比iPhone 12高一點，iPhone 12 Pro是800nit，而iPhone 12是625nit，但實際看起來其實差別不算很大，而在HDR下，兩機亮度就同樣是1200nit。

5G平均快200Mbps

兩部新機都同樣支援5G，而在發佈會中見到機側疑似TouchID的位置，其實是mmWave毫米波的接收裝置，在香港版機身上未有出現，亦證實了香港版新機只支援Sub-6 5G網絡。記者亦在幾個不同的旺區內以相同網絡商實試，可見5G與4G在速度上的差距。

實測12 Pro多12 2GB RAM

iPhone 12和iPhone 12 Pro雖然同樣換上A14核心，但根據往績，較高階型號多會配上更多RAM。以Geekbench測試就發現iPhone 12 Pro有5.6GB RAM，而iPhone 12就較少只有3.62GB RAM。不過兩機跑分成績其實相若，但相信在更高要求的圖像處理或多工工作下，較多RAM的iPhone 12 Pro會較有優勢。

玩命試MagSafe 磁力強搖極唔甩

新機設有新的MagSafe充電裝置，在機背沒有任何外觀上的特別，不過只要用MagSafe向充電器靠近，便會有磁力吸附並開始充電，感覺上其實跟Apple Watch的充電頗相似，但磁力較強。記者實試只靠磁力緊貼，拿着電搖動機身，也完全沒有脫落，相當安全。今次的機殼亦有相應新設計，除了機殼上有一個圓形裝置外，裝上機身後更有不同的相應顯示，有點像其他品牌的NFC機殼。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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