iPhone 12開箱｜iPhone 12 VS iPhone 12 Pro鏡頭比拼夜攝全進化 Dolby Vision拍片超靚色對比度提升

超廣角鏡、自拍鏡同樣可夜拍，Dolby Vision色彩更艷麗，iPhone 12 Pro LiDAR對焦快速準確清晰。

每年新iPhone攝影質素的提升都是重點，雖然iPhone 12和iPhone 12 Pro外形相當相似，但其實拍攝功能上都有些分別。其中一個最明顯的分別，當然就是iPhone 12 Pro比iPhone 12多了一支2倍光學變焦的遠攝鏡（52mm F2），而iPhone 12只有廣角及超廣角鏡頭（13mm F2.4及26mm F1.6）。

實試夜間模式更強大 應用在更多拍攝功能

超廣角夜拍

無論是iPhone 12還是iPhone 12 Pro，今次都有一個新功能，就是可以在超廣角鏡用夜間模式拍攝。其實有用過舊iPhone的超廣角鏡頭都知道，在夜間或暗黑下表現一般，常有不夠光問題出現。而在iPhone 12系列中，便把夜間模式引入超廣角鏡中，介面和用法都跟廣角鏡一樣，效果亦相當不俗，增光效果明顯。

縮時夜拍

今次縮時攝影亦加入了夜間模式，但不像平常或人像拍攝，縮時攝影的夜間模式是沒有任何圖示或按鍵，而是當電話感應到環境光線不足，同時電話又有足夠穩定度時，拍攝畫面就會突然光一下，並變成慢動作及出現光軌，那便代表電話已進入夜間模式。實試夜間模式下，拍攝效果會比一般模式出現更多光軌及殘影，更適合拍攝道路或繁華鬧市一類畫面，而在拍攝沒有或較暗燈光的主體時，夜間模式的效果便不算太明顯了。

夜間人像

除此之外，雖然兩機都可用人像模式，但就只有iPhone 12 Pro能拍攝夜間模式的人像相片，在暗黑下影人像iPhone 12 Pro有優勢。不過要留意的是，人像相片的夜間模式跟一般拍攝模式一樣不能自行開啟，只能靠電話自行判斷光線不足下才自動開啟。

夜間自拍

今次夜間模式亦伸延到前置自拍鏡頭，操作用法都跟主鏡頭的一樣，左上角會顯示曝光秒數，亦能在下方自行設定曝光秒數，雖然最長曝光時間由電話判定，但用家可按需要把曝光時間調短一點。比較少人留意的，就是配合5G網絡（或WiFi）FaceTime可提升至FaceTime HD，以1080p進行通話。

Dolby Vision色彩更艷麗 暗位及黑色分別更明顯

拍片方面，當然要試Dolby Vision功能，要使用新功能，就要先在「設定」中的「相機」，「錄製影片」中開啟「HDR影片」，開啟後可見影相的預計容量會較一般高。實試拍片，在Dolby Vision開啟下，影片顏色會較一般模式鮮艷對比度較高，特別是在暗位及黑色中會有較明顯分別，同時因對比度較高，線條感覺亦較清晰。不過要留意，iPhone12的Dolby Vision最高只支援4K 30 fps，而iPhone 12 Pro最高就可支援4K 60 fps。

iPhone 12 Pro LiDAR暗黑對焦快速準確

iPhone 12 Pro比iPhone 12優勝的還有LiDAR感測器，除了AR效果會更準確快速外，更平民實用的應該就是在暗黑下的對焦性能。實試兩機在近全黑環境下對焦拍攝，iPhone 12 Pro明顯對焦更準確，拍攝效果亦更清晰。另外在新機發佈中亦特別提及Apple ProRAW這項只有iPhone 12 Pro及Pro Max才有的的新格式功能，拍攝及儲存資訊量更多，更適合後期製作，不過暫時未能使用，希望能快點實試。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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