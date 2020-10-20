Emily in Paris｜Netflix熱播「港女劇」激嬲法國人 解構此劇對巴黎的八大誤解

你看了《Emily in Paris》未？對於這套雷聲頗大的串流劇集，而且那個雷乃是由《色慾都市》班底轟出來的時候，大概會想到距離「巴黎就是艷遇」不遠矣。果然女主角Emily（Lily Collins飾）一來到花都，就因為在巴黎太dry，用自慰器時弄得全區停電。不少人說劇集嘅衫唔靚，筆者也不能認同更多，但以上都不在《籽想旅行》的討論範圍，反而那些誇張地揶揄法國人及夾硬比較美國與法國的劇情，受法國媒體連日炮轟嚴重偏見，亦有說劇情過份美化法國cliché至極。現綜合出此劇對巴黎的八大誤解。

1. 稱有景大宅為工人房

論居住，冇地方比香港更糟，當Emily移居到巴黎，由仲介帶到位於巴黎第五區的房子時，竟以法文chambre de bonne（工人房）來形容，何只法國人嗤之以鼻，香港人睇見到也心酸。所謂的chambre de bonne，原意是法國舊式建築頂層預留給家中傭人入住的闊樓睡房；但劇中的Emily，雖然入住無電梯的「唐六樓」，不過看起來最少有300呎，有一扇大窗戶，推開就見到吊刑廣場（Place de l’Estrapade）及樓景，一點也不失禮，更稱不上是工人房或柴房。

2. 巴黎街道沒有這麼美

對於來自芝加哥的20來歲女生，能來到巴黎生活，好像踩到狗糞也零舍香。劇中所見的巴黎幾乎一塵不染，走在塞納河畔、蒙馬特的街上完全看不見垃圾，不少巴黎人表示感覺熟悉又陌生，尤其Emily所住的第五區，連一幅街頭塗鴉也看不見；然而Emily跑步至塞納河畔遇上大叔在放滿鮮花的男性小便槽小解，都被美化成一件夢幻的偶遇，大抵美國人看得太多活地亞倫的電影了吧。

3. 上餐館時與侍者理論

Emily跟友人上法式小餐館，發覺牛扒不太熟，向侍應怒哮要求換過一份，直指「我們美國人必定顧客至上，我要教精你們的廚師。」假如Emily在現實中這麼做，相信下場必不會如劇中有位靚仔廚師禮貌周周出場，冷靜地叫她先試一口再評論。法國人對自己的出品都有某程度的堅持和信心，對於無禮的惡言挑戰，必定沒有好下場。至於對食物不滿意的正確處理方法，不是硬着拳頭去理論，只要把牛扒吃不完，侍者必然會關心一下，此時才表達不滿，才是最有效表達意見的方法。

4. 巴黎人英語沒有那麼好

不諳法語的Emily，在巴黎幾乎出入大小場合也無障礙。在公司，全部同事都將就她以英文談工作、聊瑣事；就連打電話到米芝蓮餐廳訂位，也不用花唇舌表示自己法文不靈光，實在匪夷所思！幾本上，法國人都會某程度的英語，尤其在巴黎，不過絕少會一開口就用英文囉。也不會如劇中到麵包店時遇上肯教你正確朱古力包讀音的嬸嬸！

5. 不隨便錫錫兩邊面

初初上班，Emily就被初次見面的新上司以「La bise親臉」作招呼，除了令這位美國女孩感到錯愕，在職場上也頗少見。雖然這禮儀在法國是普通不過的打招呼方式，但各處也有不同習慣，有些地方會錫錫各邊面頰各兩次；不同地方的左右次序也不同，巴黎通常是兩次，左頰為先，這些儀式就連法國人有時候也會搞錯。在職場上，法國人通常都以握手作為歡迎，現在武漢肺炎的情況下，還是碰碰手肘吧。

6. 上班族沒有3小時午飯

巴黎的上班族，午飯時間並非如Emily所說，可以動輒吃兩三個小時long lunch，也不會每頓午飯也開支酒咁chill。雖然法國人的工時不算長，但lunch hour通常都吃得簡單，吃個法包、三文治就是了。

7. 法國男士並非情聖

因為Long D與男友分手，這位Gossip Girl在法國的艷遇實在也太SATC（Sex and the City，《色慾都市》）了吧！工作伙伴送的禮物是性感內衣、坐在Cafe de Flore一會兒就引來教授搭訕，就連帶Emily睇樓的地產仲介也flirt來flirt去，劇情所需還劇情所需，未免過份美化了法國男性了吧。

8. Post牛角包和咖啡的Influencer

Emily代表美國公司派到巴黎，教當地同事做好品牌的social media marketing。初到貴境時，其個人的IG賬號粉絲竟然只得雙位數字，而且每天只拍一下窗外風景、吃牛角包的平庸日子；IGers表示這些東西在巴黎俯拾皆是，沒有可能令她的粉絲急升至數萬人，還有品牌對她招手出席美妝活動，實在把Influencer行業簡單化。

資料來源：Netflix

撰文：林美香

編輯：鄒仲安

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