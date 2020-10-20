iPad Air開箱｜新色Sky Blue實機到手 搶先試iPad Air 6大賣點 分享iPad選擇貼士

又開箱喇！冇錯又開箱！雖然iPhone 12和iPhone 12 Pro都已開箱，但不要忘記比iPhone 12系列更早發佈，而又同時會在10月23日實機見街的iPad Air。這部第四代的iPad Air在9月曝光時，注目度絕不比iPhone遜色，事關同樣是大轉款，由圓邊改成平面方角邊，更首設A14處理器，加上多色選擇，可說是近年最新穎的iPad款式。

今次開箱的，跟iPhone 一樣同是藍色，不過色調不同，稱為Sky Blue。包裝上，新iPad Air並無跟隨iPhone步伐換上簡約小盒，而是沿用舊有包裝，USB-C充電線以外，亦有20W充電器，唔怕有機冇差（電）用。外形上，轉用平面方角邊框，加上磨沙金屬質感、4喇叭設計等都十足十iPad Pro感覺。Sky Blue配色亦相當討好，比iPhone 12 Pro的太平洋藍色略淺，有粉色系感覺，跟官方網圖差別不大，唔需要怕中伏。

賣點一：TouchID回歸

新機其中一個特點就是有TouchID！TouchID放於機頂的開關鍵上，如同Apple一貫做法，首次開機便會要求設定，雖然TouchID位置改變，也由圓形變成長形，但記錄方式和時間大致相同，不過因為iPad會橫向使用，系統亦細心地提醒用家，可橫放並利用左手記錄多一次，方便使用。完成設定後，每次開機都有TouchID位置提示，實試開啟順暢，感覺跟舊有TouchID相似。雖然有人或會說TouchID比FaceID低階，又或是安全性較弱，甚至是倒退，但在這長期戴口罩的時代，TouchID絕對是賣點。

賣點二：支援第二代Apple Pencil

新的iPad Air是支援跟iPad Pro相同的，即利用磁力吸附、連接及充電的Apple Pencil第二代。新機機側設有跟iPad Pro相同的磁力接面，一貼即連線、充電及使用。順帶一提，在最新iPadOS下，Apple Pencil的用法更方便和全面，除了一貫極佳的感壓和筆觸感應，帶來非常好的書寫和畫畫感覺外，今次更能隨時把手寫文字轉成文字輸入，更可在日曆、提醒事項等App中的欄位，直接以手寫轉化成輸入文字，實試相當準確方便。

賣點三：USB-C

又是跟iPad Pro看齊，今次iPad Air由上代的Lightning，轉成今代更高擴充性，更快速的USB-C。以前都已經介紹過，在新iPadOS的新檔案App配合下，USB-C可直接讀寫讀卡器、相機、甚至硬碟資料，可直接輸出輸入檔案，用途更廣泛，亦更貼近電腦。

賣點四：支援最新Magic Keyboard

說到這部iPad Air那麼像iPad Pro，其實就連Magic Keyboard也是可跟iPad Pro共用的。跟Apple Pencil同樣是一拍即用，相當方便。而雖然Magic Keyboard預留的鏡頭位置比較大，但位置上全沒影響，兩機完全互通。Magic Keyboard好處是除了用上有型的懸浮設計、能多角度調校外，更重要是鍵盤按鍵有一定厚度，能提供類似手提電腦的打字手感。另外亦設有Trackpad，操作方便，亦支援手勢操控，同樣能令iPad Air有近電腦的操作感覺，方便隨時由娛樂模式，轉成工作模式。不過當然也有缺點，就是太重，$2,299的定價亦偏高。

賣點五：A14核心

iPad Air比iPhone 12更早宣佈採用最新的A14核心，以Geekbench測試發現，iPad Air設3.66GB RAM，跟iPhone 12相若，但跑分就比iPhone 12及12 Pro都要高，相信會有更快的運算能力。不過比較有6GB RAM的但用A12Z核心的iPad Pro就依然稍弱。

賣點六：多色選擇

除了常見的黑、白、金三色，今次iPad Air亦加入了相當討好的淺綠及淺藍色，讓用家有更多選擇，相信粉色系對女性用家亦有一定吸引力。

iPad Air VS iPad Pro

雖然外形和功能都跟iPad Pro相近，價錢亦更低更吸引，但兩者也有一定差別，想入手的，不妨留意以下幾點。

價格及容量

iPad Air入門價$4,799，iPad Pro（11吋）入門價$6,399，雖然有一定距離，但要留意，$4,799只有64GB容量，而iPad Pro入門容量為多一倍的128GB。如同以256GB比較，iPad Air $5,999跟iPad Pro的$7,199，相距就近了。另外，iPad Air最高只有256GB選擇，而iPad Pro就有512GB甚至1TB選擇，是高用量用家要注意的地方。不過當然要補充一句，USB-C加持下，容量問題其實不難解決。

鏡頭

iPad Air只有一個1,200萬像素廣角鏡頭，而iPad Pro有廣角加超廣角，拍攝上更有彈性。另外iPad Pro更加有LiDAR感應器，在應付暗位對焦及AR時也必定會有大優勢。

速度

雖然iPad Air用最新的A14核心，但iPad Pro也不弱，設A12Z，5.66GB RAM亦比iPad Air的3.66GB多，加上iPad Pro主打更專業影片圖像處理，無論是跑分，還是實際應用都會更高速。

屏幕

iPad Air和iPad Pro的屏幕看似相差無幾，但其實尺寸上iPad Air微微小0.1吋（iPad Air 10.9吋、iPad Pro 11吋），iPad Pro亦有更幼的屏幕邊框。更重要的是iPad Pro支援更強更順的120Hz更新率，而iPad Air是沒有的，在應付畫面高速變化的影片或遊戲時，會有明顯差距。當然還要一提，就是iPad Pro有更大的12.9吋屏幕型號選擇。

總括來說，iPad Air可說有7至8成iPad Pro的功力，是相當抵玩之作。不過如果你真是專業用家，特別是須要處理影片或用來打機，iPad Pro就會是更好選擇。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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