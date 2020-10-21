限聚令｜放寬本地遊至30人 指定車內講解規定行程有綠色景點 本地團創辦人：完全向包車包食鴨仔團傾斜

本周二政府宣佈放寬本地遊的防疫限制，每團人數可增至30人，但細閲條文，發覺放寬條件之下，旅行社需要符合幾個條件，事實上是次放寛有極多限制，專門提供本地導賞團及文化體驗，2013 年成立的活現香港，就在Facebook專頁發佈文章指控政府是次放寛條款的反智。

【活現香港回應政府「放寬」本地遊防疫限制】

自從噚日政府放風話「放寬」本地遊嘅防疫限制之後，我哋活現香港即刻收到排山倒海嘅查詢，發覺大家都等咗參加我哋嘅實體行街團好耐。不過，我哋睇過呢次放寬嘅條件，發現旅行社需要滿足一啲條件，先可以受惠於呢次放寬，當中有幾個條款，其實已經封死重辦深度遊導賞團嘅可能性。作為對團友、對員工、對社區同對業界負責任嘅持牌旅行社，我哋需要花時間審視我哋現有嘅團種符唔符合要求，先可以決定能唔能夠復辦實體導賞團。

（一）根據指引，本地團行程如非旅發局「賞你遊香港」旗下項目，就一定要包含政府指定的「綠色景點」（主要包括郊野公園同康文署大型公園），由於我哋嘅行街團多數圍繞早期發展嘅市區街道舉行，附近未必有大型公園，所以未必符合到呢次豁免嘅條件。另一方面，「賞你遊香港」嘅行程並無要求一定要有「綠色景點」，強迫其他團去呢啲所謂「綠色景點」先搞得亦唔合理，特別係對文化旅遊業界唔公道。

（二）另一項條件係要求旅行團如果參觀戶外景點，導遊嘅所有講解都必須喺交通工具（例如旅遊巴或者船）上面做，即係落到地就唔可以講解。如果嚴格執行，基本上我哋做開嘅行路為主，通常唔會包車包船嘅導賞團根本冇辦法搞到。同時，論空氣流通，戶外景點一般都會好過車廂呢啲密閉空間，恕我哋無法理解呢個要求背後嘅思維。

活現香港認為，政府今次所謂嘅「放寬措施」係完全向傳統一日遊形式包車包食嘅「鴨仔團」模式傾斜，與現時傾向細團、坐公共交通及依靠步行探索的新旅遊模式背道而馳，在抗疫嘅大前提下亦唔理想。今次嘅要求縱使要求「綠色景點」，但包車等等嘅要求就同減碳減廢嘅「綠色生活」背道而馳，亦未能令一眾深度遊旅行團同業受惠。

所以，如果大家想親身跟住活現香港嘅導遊落區遊歷香港，就可能要等多一段時間喇。而如果大家喺呢段期間都想認識多啲香港，都不妨睇下我哋陸續推出嘅網上直播導賞團（walkin.hk/virtual/），或者可以用好似之前私人包團（四個人或以下），希望喺呢段抗疫期間仍然能夠為大家嘅生活帶嚟一點點嘅樂趣。

香港政府新聞公報〈政府批准有條件舉辦本地遊旅行團〉（http://www.info.gov.hk/gia/general/202010/20/P2020102000584.htm）

活現香港原文：

https://www.facebook.com/549743901750595/posts/3697444943647126/?extid=0&d=n

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