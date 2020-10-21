奴才救星｜3招教你同毛毛講Bye Bye

【特約報道】大家好，我叫GorGor，8歲雪橇犬，主子我品性溫馴，人見人愛，身長3尺，我視奴才如己出。不過，奴才有時都會俾我激親，皆因主子我一身白雪雪嘅靚靚毛髮，每日總會有「少少」跌落地。有時奴才看見地上有一大堆毛毛，脾氣同怒氣點都會有，我咁醒就當然即刻避開，等奴才清潔乾淨，先再巡視皇宮。不過，主子我近日發現奴才懶咗做家務，但係皇宮依然日日都潔淨如新。連奴才啲脾氣都大減，莫非佢學咗變魔法？

皇宮咁乾淨，原來奴才最近買咗一支「神仙棒」— Miele Triflex一機三用無線吸塵機。估唔到奴才真識貨，聽我喺德國嗰邊啲洋鬼子朋友講，Miele係德國嘅高級家電品牌，有90年生產吸塵機嘅經驗。奴才買嘅仲係專為家有貓狗的奴才們而設嘅「Cat&Dog」型號，機身可伸長或縮短好盞鬼，清理皇宮好方便。不過主子我毛毛眾多，又識搵窿窿罅罅匿埋，就算吸力勁，唔等如吸得晒，一於比拼吓你部吸塵機勁定我毛毛跌得多。

想了解更多Miele Triflex 一機三用無線吸塵機Cat&Dog型號

https://bit.ly/2T9U1KZ

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