食蟻獸失蹤｜台北動物園小食蟻獸脫逃月餘下落不明 入冬難獨活籲民眾協尋

台北市立動物園小食蟻獸失蹤逾1個月 盼文山區民眾一起留意

台北市立動物園上演動物脫逃記！小食蟻獸「小紅」於9月初凌晨帶着寶寶「紅豆」翻過電牧線脫逃成功，園方雖於附近涵洞找到紅豆，但小紅至今已失蹤一個月、下落不明。園方於10月15日表示，目前仍繼續搜索，但未來隨天氣轉變，對小食蟻獸的生存條件只會越來越不利，目前仍未放棄搜索，盼台北市文山區民眾一起留意，若發現其蹤跡，請勿驚擾，保持安全距離，並立即通動物園。園方也將在10月底總檢討，不排除設下停損點。

媒體報道，台北市立動物園熱帶雨林園區小食蟻獸「小紅」帶着寶寶「紅豆」溜走了。動物園發言人曹先紹接受《蘋果新聞網》電訪時表示，今年8月31日，保育員第一次嘗試讓小紅帶着半歲大的紅豆到戶外活動場活動，並開放讓小食蟻獸在戶外活動場過夜，但隔天9月1日上午保育員例行巡場時卻找不到紅豆和小紅的身影。

曹先紹說，園方隨即發動人力搜索，一組人員巡場，另一組人員監看監視器，發現小紅背着紅豆順着水壕向外游，碰到電牧線後也許是忍住一時疼痛，又正巧勾到施力點，便順利翻過圍籬。動物園隨即分成兩組人馬，一組搜索地底涵洞，果不其然，其中一組人力在通往景美溪的涵洞中找到失溫的紅豆；另一組試圖搜尋附近山區，架設自動照相機搜索，若能拍到小紅便可以縮小搜索範圍，但目前均無收穫。

但曹先紹也談到，小食蟻獸是夜行性動物，如果躲在山洞中或陰暗處便非常難找到，尋找難度高，加上小食蟻獸是熱帶動物，最近天氣轉涼，生存條件只會越來越不利，若又碰到流浪狗或其他肉食動物，「那就真的要倒大楣了」。即使尋獲機率不高，但動物園至今未放棄搜索，也盼台北市文山區民眾一起留意。

動物園熱帶雨林區區長翁紹益說，園內10月已經開了兩次的逃脫會議，分析搜索資料同時也檢討進度，預計10月底會做總檢討。基本上，園方傾向繼續搜索，但屆時也不排除設下停損點。目前園方已亡羊補牢，未來預計再新增一條電牧線，於水壕溢流柵欄處增設假山，移除可讓動物移動到下島的棲木等，且目前不開放小食蟻獸晚上到戶外活動場，僅能待在籠舍中，待欄舍完成補強後才會再次開放，園內也不排除再為小食蟻獸尋找更適合的活動空間。

小食蟻獸小紅於2018年10月來到台北市立動物園，翁紹益表示，小紅習慣圈養環境，和戶外環境有所不同，且冬天不是最適合小食蟻獸的環境溫度，但評估小紅若能找到遮風避雨的地方、避開都市近郊野狗等，還是有機會度過冬天。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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