iPhone 12開箱｜iPhone 11換機攻略 實試對比兩代iPhone屏幕鏡頭同拍片效果

新iPhone推出，大家當然想換機，但究竟新的iPhone 12和12 Pro跟上一代的iPhone 11和11Pro，分別有多大呢？是否值得換機？

iPhone 12 Pro機身屏幕齊變大 12瘦身屏幕大升級

外形上，新的iPhone 12和12 Pro已經把上代的圓邊框改成平面，實機除了變薄了，上手感覺亦更實在；更重要是回歸經典設計，iPhone感覺全回來了。

屏幕方面，iPhone12 Pro比11 Pro的屏幕大了0.3吋，觀感分別不算非常大，只是跟機身一樣稍稍加長了，而其他數值如亮度、對比度都相同，只是因尺寸不同，而解像度有微微差別。相對之下，iPhone 12的屏幕進步就明顯得多，由iPhone 11的LCD轉成跟Pro同級OLED；雖然尺寸相同，但解像度、對比度和亮度都大幅提升，由1792 x 828 326ppi、1400：1對比度，提升至2532 x 1170 460ppi、2,000,000：1對比度，看看便會知差別。另外，之前不少人都議論紛紛，新iPhone的M字額有否變細？事實就是沒有變動，至少肉眼看不出分別。

廣角鏡頭明顯提升

超廣角鏡頭其實差別不大，新舊4機都是1,200萬像素F2.4光圈，實拍新機比舊機輕微較光亮，顏色取向亦感覺更自然。當然，新機超廣角支援夜間模式，而舊機沒有。

廣角鏡差別就較大，除了光圈由F1.8加大至F1.6，官方亦聲稱整個鏡頭設計也有所不同。實試可見，新機相片會輕微較光亮，顏色亦更貼近自然。細心觀察更可以留意到散景位做得更自然漂亮，處理背光高反差環境，新機在HDR3加持下都較有優勢。

遠攝鏡是12 Pro和11 Pro才有的，新舊表現分別不太明顯，清晰度相若，但同樣地，整體感覺稍稍較光亮，顏色取向亦更偏向自然。

Dolby Vision拍片更艷麗

新的廣角鏡頭加上Dolby Vision，無論是iPhone 12還是12 Pro都比iPhone 11及11 Pro優勝，處理背光和高反差情況有更好表現。跟硬照不同的是，在Dolby Vision下，新機影片的顏色取向偏向較濃，黑位和光位都較強；另外，在後期製作上也可有更高寬容度。

整體來說，個人覺得iPhone 12對比iPhone 11的進步，比iPhone 12 Pro對比11 Pro來得更大。如果你是iPhone 11的用家，相對就更適合換機了。當然，如果你是iOS用家，又想轉用5G的話，都不需要考慮了，今次換機是必須的吧。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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