移居日本｜最理想居住城市排行榜 首選富山市 札幌排第二

當大家考慮移居日本時，首選住東京？日本的「生活ガイド.com」於2019年8月1日至2020年7月31日，在網上跟22,381名會員進行調查訪問，近日終於發表《全國最想繼續居住城市排行榜2020》報告，打算移居日本的，可以作參考。

頭3位中，港人較熟悉的只有第2位的北海道札幌市，第1位是富山縣富山市，第3位是愛知縣刈谷市；另外較港人熟悉的有第4位福岡市、第7位神戶市，再可以留意第12位的東京都武藏野市、第16位大阪府高槻市及第18位的愛知縣名古屋市。大家可以考慮一下挑戰新地方，還是留守熟悉的大城市。

第1位 富山縣富山市

多年被選為「全國最幸福」的富山縣，這次當地市民大讚交通便利，其路面電車涵蓋市中心大部份區域，北陸新幹線開通後亦方便跨縣旅行或工幹；同時圖書館（數量為全國第2位）等文化設施豐富、城市有立山連峰作背景，而且治安良好等等，各項評分都高於全國平均分數。

第2位 北海道札幌市

札幌作為全國人口排第4的大城市，都市公園竟然全國最多，居民非常滿足於城市中的豐富大自然感，感覺被綠色包圍，氣候亦較涼快；而且市內百貨店、綜合超市數量佔全國第3位，便於購買生活用品，絕對是靜中帶旺的理想生活地。

第3位 愛知縣刈谷市

刈谷市其實是豐田公司總部所在地，由名古屋坐20分鐘電車即達，居民就特別喜歡社區內的交流面，如打算深入當地文化、愛跟當地人接觸的話，可以考慮刈谷市；而交通方面，有會員讚賞其免費公共巴士系統，亦有會員稱沒有車的話，會非常不便，看來要再細心研究市內住宅區域。

日本最想繼續居住城市排行榜 2020

第1位富山縣富山市

第2位北海道札幌市

第3位愛知縣刈谷市

第4位福岡縣福岡市

第5位島根縣松江市

第6位岐阜縣可兒市

第7位兵庫縣神戶市

第8位山口縣宇部市

第9位千葉縣印西市

第10位奈良縣橿原市

第11位神奈川縣藤沢市

第12位東京都武藏野市

第13位茨城縣日立市

第14位岡山縣岡山市

第15位福岡縣久留米市

第16位大阪府高槻市

第16位沖繩縣浦添市

第18位愛知縣名古屋市

第19位山梨縣甲府市

第20位靜岡縣靜岡市

撰文：鄭智敏

編輯：鄒仲安

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