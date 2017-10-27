破解迷思︱重用膠樽會產生致癌物係真定假？ 忌用熱水清洗及長期重複使用

港人環保意識提升，經常會Reduce（減少使用）、Reuse（廢物重用）、Recycle（循環再造）。說起重用，坊間一直對重用膠水樽的說法眾說紛紜，有指會釋出有毒可致癌物，影響健康，不宜重用。消委會破解坊間傳聞，解釋重用膠水樽迷思是否屬實。

增塑劑含量低於世衞指引

國際生命科學學會的資料顯示，用作生產食物器皿的PET膠料在生產過程中毋須加入抗氧化劑、增塑劑和穩定劑。因此，達食物用級別的PET器皿盛載食物時，這類化學物質轉移到食物的機會不大。另外，廠方通常會在生產塑膠製品過程中加入增塑劑「己二酸二辛酯」（Di-2-ethylhexyl-adipate，簡稱DEHA），以增加成品膠料的可延展性，它並非致癌物質，而且用PET塑膠樽盛載的水的DEHA含量，遠低於世界衞生組織的食水水質指引的要求上限。

人體對膠樽化學物吸收率低

製造PET膠樽的過程中可能會加入微量三氧化二銻（antimony trioxide）作催化劑，加快聚合過程，提高經濟效益，而部分催化劑可能會與聚合物結合，有研究指這可能令銻釋出到樽裝水中。不過研究得出，人體對銻的吸收率頗低。此外，ILSI的研究報告指，有動物口服測試研究證實，在PET膠料中加入三氧化二銻並不會對人體健康產生風險。

冷藏樽裝水不可能有二噁英

有傳聞指冷藏樽裝水會產生二噁英。二噁英是環境內不易分解的持久性有機污染物，經高溫燃燒而產生，可見於用氯氣漂白紙張、香煙中，而PET塑膠樽本身不含二噁英，二噁英亦不可能在冷藏的溫度下被釋出。因此，有關冷藏樽裝水會產生二噁英的說法並不成立。

重用膠水樽可能存在細菌滋生問題

雖然以上研究指出膠水樽釋出可致癌物的可能性低，不過重用膠水樽也可能存在細菌滋生的問題。建議每次注入清水前，應先潔淨雙手，避免交叉污染。同時亦應徹底清潔水樽，以免細菌滋生。食安中心表示，PET遇高溫會變形並釋出有害物質，故不宜讓PET樽裝水受陽光直接照射，或用熱水沖洗水樽。消委會亦建議，開水應先煮沸，待冷卻後才注入樽內。

另外，部分膠水樽的瓶口狹窄，難以作徹底清洗，建議要定期更換，保持衞生，避免長期重複使用同一個膠水樽。如發現水樽變色、爆裂、有異味，或對其衞生狀況有懷疑，便不應繼續使用。

資料來源：消費者委員會

撰文：鄭詩詠

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