皮革課程 | 3小時工作坊參觀香港最後一間瑞興皮廠 $380 DIY香港製造卡片套

香港碩果僅存的一間皮革工場，超過40年歷史的瑞興皮廠，由第三代90後的Kean接手。Kean在英國修讀大學以及皮藝課程，接手皮廠，開設了The Lederer皮革工作坊，由生產到零售一手包辦。今次《最後的皮革工場》導賞團+工作坊由Kean帶路，了解一塊牛皮的製作過程，一個兩層高的木轉鼓，打鹽、脫灰、浸酸等步驟，絕對是一門高深學問。參加者可以親手製作一個香港製造的卡片套或經典零錢包，刻上自己的名字，體驗DIY過程及了解皮革保養的基本知識外，亦可帶走完成品作為禮物紀念。

《最後的皮革工場》導賞團+工作坊

日期：2020年10月31日（星期六）

時間：第一班 09:30－12:30 (名額16人)

第二班 13:30－16:30(名額16人)

第三班 17:30－20:30(名額16人)

蘋果會員尊享價$380（原價$499）

附送The Lederer皮革9折優惠券

截止日期：2020年10月29日11:59pm

地點：葵涌永建路8號瑞興皮廠

導賞團開始前15分鐘集合（逾時不候），葵芳港鐵站步行15至20分鐘

條款及細則

* 參加者有責任確保所提供之個人資料準確無誤。如參加者的個人資料不完整或不真確，以致無法聯絡，本公司概不負責，並不作另行通知。

* 所有登記的個人資料將轉交Kean作本次活動的聯絡之用。閣下成功報名，即被視為同意我們將你所提供的個人資料轉交Kean作聯絡用途。

*參加者承諾及同意本公司不須就此項服務或其他直接或間接因此而起的任何損失、賠償及支出負上任何責任。

* 導賞團+工作坊受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒及Kean保留最終決定權。

* 活動現場會進行錄影，參與活動人士有機會被拍攝入鏡，並可能用作節目播放及其他新聞製作之用途，《蘋果》擁有最終決定權。

如需要協助，請於辦公時間星期一至五10am至6pm，致電2990 7469或電郵至 events@nextdigital.com.hk

我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台FAN享會

點擊參加我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會（10月21日下午6時截止報名）

日期：2020年10月22日

（星期四） 時間：8:30-10:00pm

（按此報名）

名額：100人 收費

壹會員$250 / 位 （獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；及以半價參加「靜觀體驗工作坊」）

記者：翁怡富

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