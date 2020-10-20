Porsche｜保時捷Panamera Turbo S E-Hybrid 最強型號689匹

保時捷（Porsche）四門四座Panamera，滿足不少有家室男人的揸波子夢想。

689這數字，雖然難聽過粗口，不過套用在保時捷（Porsche）Panamera Turbo S E-Hybrid身上，689hp馬力，就足以成為Panamera車款中最強型號，亦是品牌中第二強的車款。保時捷在8月為Panamera作小改款，剛剛再宣佈有這輛plug-in hybrid型號加入大家庭。

動力來自plug-in hybrid系統，採用4.0公升雙渦輪增壓V8引擎，最大馬力563hp，另外還有更大的17.9kWh電池組為電動馬達供電，這邊提供134hp馬力。綜合馬力689hp，峰值扭力870Nm，0-96km/h加速只需要3秒，極速可以去到315km/h。Panamera Turbo S E-Hybrid的純電續航距則達50km。

如果預算較少，則可以考慮Panamera 4 E-Hybrid，沒有S的型號用上雙渦輪增壓V6引擎配電動馬達，配八前速雙離合器波箱，最大馬力455hp，0-96km/h需時4.2秒，極速280km/h。純電續航距56km。

除了plug-in hybrid型號，還有小改款的Panamera 4S，採用2.9公升雙渦輪增壓V6引擎，最大馬力443hp，選配Sport Chrono package，0-96km/h需時3.9秒，極速也提升6km/h至295km/h。新Panamera型號在德國已經接受預訂，預定今年12月開始交車。

影片：https://youtu.be/Zp0RSg7aO1c

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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