前列腺癌︱尿頻夜尿多以為是前列腺肥大 70歲運動健將小便困難多年終確診前列腺癌

「非必要都唔睇醫生」終變前列腺癌

前列腺癌是本港男士第三大癌症，如果在美國，更是男士最常見的惡性腫瘤。這種癌症，其實是「有得醫」的，而且越早發現治療效果越好，但臨床上卻常見到拖了很久才看醫生的病人，就像以下的個案。

年近70歲的李伯，可謂老當益壯，每天早上都行山或游水，疫情前更每年都參加馬拉松跑半馬，且都能完成，平日「食得瞓得」，因此他自覺一點病痛都沒有。但近幾年，李伯其實已開始受一個男士最不喜歡的毛病困擾：每次小便時都要站着好一會，用用力，才有尿液排出；而且小便總是排不清。他65歲前全沒有夜尿，這幾年夜尿也多了。

李伯一向是典型的「非必要都唔睇醫生」的人，雖然小便困難對他十分困擾，甚至影響睡眠，他也只以為是年紀大正常退化，例如前列腺腫脹，「睇唔睇醫生都一樣」，因而一拖便是數年，沒有看醫生。

終於有一天，李伯發覺無論怎樣用力，都排不出小便了，頂多只有一滴滴，而且「谷住」痛得很難受，李太一驚之下立即把他帶到醫院去。初步檢查顯示，他的前列腺癌指標PSA（前列腺特異抗原）偏高，於是醫生再為他做經直腸前列腺超聲波檢查（transrectal ultrasound），發現前列腺有可疑陰影，必須進一步抽針進行活組織檢查，終於證實他患了前列腺癌，腫瘤已擴散至附近組織，幸好仍屬中早期。李伯接受了放射治療，再加荷爾蒙治療以加強放射治療的療效，至今情況穩定。

其實，現時中早期前列腺癌治療效果一般都很好。以李伯而言，若數年前初有小便困難時立即求醫，應已有機會發現腫瘤，當時治療的話效果更理想，可以手術切除整個前列腺及附近淋巴結，或進行體外或體內放射治療，療效亦相若。

所以，從李伯的個案可知，踏入中年以後即使身體壯健，「食得瞓得」，並不表示不會患前列腺癌。一旦有小便困難的徵狀，千萬不要假設是前列腺腫脹引起，因為早期前列腺癌還是良性前列腺腫脹，自己是難以分辨的。像李伯般有小便徵狀，一般至少應考慮檢查一次PSA，再決定進一步行動。

撰文：李兆康醫生（臨床腫瘤科專科醫生）

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