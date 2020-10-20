你的優惠│揭起梁朝偉、張曼玉情愫暗生序幕 電飯煲如何改寫「煮飯」歷史

電飯煲如何跟梁朝偉、張曼玉扯上關係？所講的，其實是上映20周年的王家衛電影《花樣年華》中，他倆飾演的周慕雲和蘇麗珍，在電影中就是因蘇麗珍丈夫從日本帶回來的電飯煲而互相邂逅認識。亦從中可以一窺60年代的香港社會，日本生產的電飯煲在當年是一件新鮮奢侈品。而小小的一個電飯煲，又是如何不斷演進，成為家家戶戶的必需品，改寫東亞「煮飯」歷史？

話說二戰之後，日本百廢待興，而昔日的軍火商三菱亦都開展其他的家電業務。而世上第一個專用作煮飯的電飯煲亦由始誕生。不過第一代的電飯煲，其實說穿了就只不過是一個用電發熱的金屬煲，幾乎完全沒有其他功能。因此在開機之後，亦跟以往用柴火煲飯一樣，須要人時時刻刻「睇火」。正正是因為這種不便，主婦們根本覺得沒有比傳統柴火方法好，因此商業上銷情慘淡……

正如世上眾多劃時代的發明都是踏着前人的去路而行，50年代尾至60年代中，日本東芝就發明了懂得自動熄火的電飯煲，結構就是我們現在熟悉的外鍋連內鍋設計。原理就是藉一件名為「熱敏鋼磁」的小裝置，當我們煮飯時按下跳掣，發熱線就會開始讓內鍋溫度升高。而「熱敏鋼磁」的特別之處，就是當去到某一特定溫度，例如水滾的100度時，它的磁力就會消失讓發熱線跟電飯煲內鍋「彈開」，就形成了我們從小熟悉的電飯煲「跳掣」聲。由於這一設計讓日本的主婦們可以不用再在煮飯時長期睇火，騰出的時間可以處理更多的家務瑣事，因此大受歡迎！並從日本輸出到亞洲各地包括香港，這就正是電影《花樣年華》中身處的年代。

而周慕雲可能萬萬都想不到，如果他們的邂逅遲多10年，這時正值70年代，日本的半導體工業發展蓬勃，電飯煲已經可以開始做到比煮白飯更多的事，蘇麗珍可能亦再沒有需要落街買雲吞麵了。他們的感情不能萌芽，周生甚至可連船票都省掉。事關半導體技術製成的集成電路，可用在電飯煲的溫控器上。甚麼火力、甚麼溫度熄火都可以預先設定，可以用以烹飪更多款菜式，殿定現代「智能電飯煲」的誕生。

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