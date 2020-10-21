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虎膽龍威｜Bruce Willis賣電池 有槍戰有飛車有爆破

28分鐘前
Bruce Willis加聖誕樹，這些場景令不少中佬懷念！

真係有款電池叫DieHard，但提起DieHard，大家都應該想起《虎膽龍威》（Die Hard）這電影。於是今次DieHard就找來Bruce Willis再演一次John McClane，同樣有爆破有槍戰有飛車場面，還有不少舊角色登場！

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說到《虎膽龍威》，最新一集都已經係2013年上映的《虎膽龍威：擇日開戰》，不過不用等新一集，John McClane已經回歸，雖然只有短短兩分鐘，不過場面亦絕對不求其。

主題係DieHard電池已經可以在Advance Auto Parts店買到，廣告片起初就看到McClane步向Advance Auto Parts店舖，路旁有聖誕樹，夠晒氣氛啦；之後就發現由Clarence Gilyard Jr.演出的角色Theo重現眼前，再來就是被包圍，爆玻璃撞入店舖內，買電池爬通風口逃走。

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一出後巷又有動作場面，就是McClane被車接，駕駛者就是De’voreaux White演的Argyle，再來還有飛車、槍戰，最後更有手榴彈！最後當然亦都有名句「yippie ki yay」出現，今次並非出自McClane口中，而是被Argyle搶去這經典對白，亦沒有了跟尾的粗口。

這個級數的陣容及製作，基本上是可以在Super Bowl廣告時段播放的質素，但選在這個時候公開，應該就是看準就快進入寒冷天氣季節，電池特別容易故障有關。如果是《虎膽龍威》或Bruce Willis迷，應該很想要這DieHard電池啦？

影片：https://youtu.be/W7kFGGFI9Xo

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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