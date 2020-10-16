Last Call｜我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會（10月21日下午6時截止報名）

由去年社會運動至今，香港人要強行認同各種不公義和荒謬的「事實」。面對疫情來襲，我們又要重新適應學習、工作和生活等方式。你開心過嗎？

健康蘋台主辦我要正能量 【抗壓X 靜觀教學】網上FAN享會，精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，屆時會與大家同步進行情緒指數初步評估，分享情緒病患者成因及治療過程，並會介紹及示範靜觀方法，改善情緒，參加者亦可在直播期間及之後的網上分享區向講者提出疑問，互相支持，走出困境。

講者及導師：

張漢奇-精神科專科醫生

香港大學內外全科醫學士

英國皇家精神科醫學院院士

香港醫學專科學院院士（精神科）

香港精神科醫學院院士

吳崇欣-香港註冊臨床心理學家／英國特許心理學家

香港大學臨床心理學碩士

完成加拿大 The Centre for Mindfulness Studies 主辦的高級導師訓練課程

英國牛津靜觀中心及香港靜觀中心合辦的靜觀認知治療導師基礎課程

荷蘭阿母斯特丹大學主辦的MYMind 高級導師培訓（為有過度活躍及自閉症的孩子和家長設計）

荷蘭阿母斯特丹大學主辦的靜觀教養導師證書課程

香港中文大學敬霆靜觀研究與培訓中心主辦的靜觀認知治療（癌症）導師課程

我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會

日期：2020年10月22日（星期四）

時間：8:30-10:00pm （立即報名）

收費：壹會員$250／1位（獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；及以半價參加「靜觀體驗工作坊」）

截止報名日期：2020年10月21日（星期三）下午6時正

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 情緒指數網上評估方法

⦁ 情緒病個案分享，包括成因、影響及治療方案

⦁ 靜觀示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】

1. 按此到壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）

2. 點擊「購買/登入觀看」

3. 登入《蘋果動新聞》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）

4. 輸入及確認付款資料

5. 成功繳費後會顯示「付款確認編號」，請截圖紀錄，你亦會同時收到「確認電郵」，收看方法會詳列在電郵中。

【條款及細則】

*除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請各位留意電郵及【健康蘋台】FB專頁公佈。

*活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

【其他】

*凡報名參加【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會，即可憑付款確認碼以半價報讀由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，有關課堂詳情可致電9198-7264查詢。

*「靜觀體驗工作坊」由Mindfully主辦，與健康蘋台或蘋果日報並無任何合作關係，會員參與屬個人決定，如有任何爭議，Mindfully可享最終決定權。

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【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台FAN享會

健康蘋台主辦【中醫美容護膚工作坊】網上FAN享會，由卓爾中醫綜合治療中心的香港註冊中醫團隊，為大家介紹及示範多種美容護膚方法，包括只須用手推按穴位便可達致美容效果的小顏術；簡單易學的中藥護膚面膜製作方法；以及秋冬護膚湯水推介等。現凡報名可免費獲贈由卓爾中醫綜合治療中心送出總值HK$150中醫美容護膚禮品。（了解更多活動詳情）

日期：2020年10月29日（星期四）

時間：8:30-10:00pm（按此報名）

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送：中藥護膚面膜製作方法／小顏術示範教學短片及電子教材、中藥護膚面膜藥粉材料包及秋冬護膚湯水材料包各一份）

《最後的皮革工場》導賞團+工作坊

《最後的皮革工場》導賞團+工作坊 由Kean帶路，了解一塊牛皮的製作過程，一個兩層高的木轉鼓，由打鹽、脫灰、浸酸等步驟，絕對是一門高深學問。參加者可以親手製作一個香港製造的卡片套或經典零錢包，刻上自己的名字，體驗DIY過程及了解皮革保養的基本知識外，亦可帶走完成品作為禮物紀念。(了解更多活動詳情)

日期：2020年10月31日（星期六）

時間：

第一班 09:30-12:30 (立即報名)

第二班 13:30-16:30 (立即報名)

第三班 17:30-20:30 (立即報名)

收費:$380 /位

撰文：方富銓

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