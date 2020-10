流感疫苗｜病毒年年變 麻省理工硏究通用疫苗可免年年接種

美國麻省理工正硏究疫苗對付迅速變異流感病毒

踏入流感高峰期,全城正在搜尋接種流感疫苗的相關問題。政府現正為50診或以上、未滿12歲的兒童及孕婦等人士提供免費或資助接種季節性流感疫苗。

由於流感病毒的類型年年都會轉變,患上某種病毒菌株所致流感而產生的免疫力,未必足以抵禦當時流行的新菌株,故此應要每年接種流感疫苗。而且流感免疫力會隨時間降低,一年後可能已降至沒有保護作用的水平,故須再次接種。目前市民每年接種流感疫苗,亦是根據世界衛生組織的建議以每年社會流行的流感類型而製備。

或者有人會認為要年年接種流感疫苗有點費時,美國麻省理工學院以及哈佛大學拉貢研究所的研究人員,現正在研究設計通用流感疫苗的策略,該疫苗相信可以抵抗任何流感毒株。

硏究中的疫苗,由有流感蛋白的納米顆料組成,該蛋白可訓練免疫系統產生抗體。團隊以小鼠製作硏究,發現他們的疫苗可引發針對該難以捉摸的蛋白質片段產生抗體反應,從而提高了該疫苗抵抗任何流感病毒株的可能性。

這種的疫苗可以引發「廣泛中和抗體」(broadly neutralizing antibodies)的抗體,該抗體將對任何流感病毒株產生反應。理論上,這種疫苗可以對付迅速變異流感病毒,令人們可長期有能力抵抗流感

麻省理工學院化學工程學教授兼物理與化學教授Robert T. Haslam教授對這項硏究中的項目評論說︰「您只須接種一次或幾次流感疫苗,就可以產生的抗體反應也可能針對季節性流感毒株和大流行毒株提供保護。」

有關硏究冀能解決市民年年須接種疫苗的問題,在通用疫苗還未面世之前,市民應繼續留意每年流感疫苗的資訊,你對流感疫苗認識有多少呢?

Q:近日經常提到滅活流感疫苗和噴鼻式減活疫苗,兩者有何不同?

A:滅活疫苗是指含有已滅活(被殺死)病毒的疫苗,須透過注射接種。而噴鼻式減活流感疫苗則含有已弱化病毒的疫苗,透過噴鼻接種。兩款疫苗均獲疫苗可預防疾病科學委員會建議在香港使用。

Q:兩款流感疫苗各自適合甚麼人士接種?

按產品指引的不同,大部分滅活流感疫苗適用於 6 個月或以上的人士,包括健康人士、孕婦和有長期健康問題的人士。

減活流感疫苗只建議供年齡為2歲至 49 歲的非懷孕及非免疫力低的人士使用。由於減活流感疫苗含有已弱化的病毒,衛生防護中心參考了英、美的建議,在過法48小時曾服用流感抗病毒藥物、患有哮喘或在過去年內曾患上喘鳴的2至4歲兒童,以及孕婦均不適合接種減活流感疫苗,有關詳情最好向醫生作進一步查詢。

Q:滅活流感疫苗和噴鼻式流感疫苗的保護力如何?

A:按世界衛衞生組織資料,當疫苗的抗原與流行的病毒吻合,滅活流感疫苗對 65 歲以下人士提供的保護效用可達70至90%。至於噴鼻式減活流感疫苗,按海外硏究及經驗,它能提供與滅活流感疫苗相若的保護力。在英國,減活流感疫苗廣泛使用於 2-17 歲兒童。根據英國有關 2-17 歲兒童的數據,減活流感疫苗對須就診並經實驗室確診甲型(H1N1)pdm09流感病毒在2017/18 季度的效能為90%。

Q:餵哺母乳中的婦女可以接種嗎?

A:即使是餵哺母乳中的母親亦可接種流感疫苗,媽媽接種流感疫苗所產生抗流感的抗體,可通過母乳傳給嬰兒,可作某程度上的保護。

Q:甚麼人特別須要接種?

A: 醫護人員、家禽從業員建議接種季節性流感疫苗,因其接觸病毒的機率會相對較高。同時6個月大至11歲兒童,以及50歲或以上的人士,亦獲建議接種流感疫苗,以減低其因流感出現併發症的入院率及死亡個案。

Q:滅活流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗有甚麼副作用?

A:噴鼻式減活流感疫苗較常見的副作用包括鼻塞或流鼻水、發燒(小童)和喉嚨痛(成人)等。至於滅活流感疫苗的副作用,主要是接種位置出現紅腫、痛楚,部份人在接種後6至12小時有可能出現發燒、肌肉疼痛及感到疲倦等症狀。

Q:同時感染新冠病毒和季節性流感,對身體有可影響?

A:德國馬克斯普朗克學會(Max Planck Institute)及法國巴斯德研究院(Pasteur Institute)在月時曾發表研究,指在數學模型推演下,若同時感染新冠病毒及流感,會令新冠病毒傳播率增加2至2.5倍。不過有關硏究主要運用歐洲的情況來推演,有關結果還須進一步核實,市民只要做好防疫措施便能保護自己。

