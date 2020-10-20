武漢肺炎｜巴西貓島武肺下遊客絕迹 250隻浪浪出現貓吃貓慘象

巴西里約熱內盧貓島遊人減少 缺水缺糧貓咪陷飢荒

在武漢肺炎下，巴西一個貓島富塔達島（Furtada Island）遊人絕迹，以往依賴遊客和漁民餵飼的島貓陷入飢荒，出現貓吃貓的慘象。

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位於巴西里約熱內盧西部海岸的富塔達島有近250隻浪貓聚居，是當地著名的貓島。由於島上缺乏水源，貓貓經常要爭奪食水，有貓貓因缺水而患上腎病。在武漢肺炎爆發前，於附近海域捕魚的漁民不時將無價值的魚內臟和魚穫拿去餵貓，也有遊客和貓義工放下食水和貓糧，使浪貓有足夠食物來源。不過受肺炎疫情影響，當地人須要居家隔離，加上遊客絕迹和餐廳禁售海鮮的緣故，令島上的浪貓頓失食物來源。

在4月，當地有動物救援組織接獲漁民通知，指島上的浪貓因為飢荒而開始自相殘殺，有大貓吃掉幼貓，亦有貓貓吃掉同伴的屍體充飢。組織隨即赴貓島救援，將受傷的貓貓帶回岸上治療。義工又在島上安裝PVC飼料輸管，用作傳送貓糧及食水，每周補充一次。組織表示，經常有寵主到島上棄貓，這些寵物貓對人較友善，會於日間出沒，而其他野貓則會躲起來。

為解決棄貓問題，當局在上月修例加重虐待貓狗的罰則，違反者可被判處最高5年刑期。

資料來源：Associated Press

撰文：陳曉欣

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