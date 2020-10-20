敗血症︱隔夜餸處理不當 唔只會肚痛仲會誘發敗血症 長者免疫力差最易中招

有病在身 免疫功能差 是敗血症高危人士

隔夜菜若未被完整保存，可能與空氣接觸後，就會有漂浮在空氣中的細菌或黴菌污染，這是其一，第二個可能是在進食時若沒有使用公筷的習慣，就很容易把口腔中的細菌帶到飯菜上，一樣容易造成微生物的污染。所以，隔夜菜的保存很重要，其次，要避免細菌再次被吃下肚，隔夜菜在食用前完整加熱就變成非常重要的一個步驟！

至於敗血症，其實許多細菌或黴菌感染都可能引發敗血症，尤其是針對免疫功能不全、有病在身的人，或是老年人等族群，他們都可能因血液中入侵的細菌，而引發敗血症。

此外，若本身已在接受發炎相關疾病的治療，且正在使用抗生素的患者，在飲食上稍不注意，可能二次感染的機率，甚至是敗血症發生的機率就會偏高，發生後，細菌也可能會對抗生素產生抗藥性，就有更難消滅的風險。以下幾種發炎類的疾病，都是可能引發敗血症的高風險類別：肺炎、腹腔感染、腎臟感染、泌尿道感染、血液感染。

隔夜菜飲食常常是造成食物中毒的一個盲點，但若可以在小細節上多加注意，尤其是在保存上和再食用前完整加熱，就可以大大降低致病的風險。

撰文：招名威教授（美國毒理學家）

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