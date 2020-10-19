英國升學｜倫敦名師深入拆解11+升中試 考入頂尖名校網上FAN享會

英國海外升學資訊繁多，又想報考11+升中試幫子女考入當地名校，但不知從何入手？

「籽想旅行」將舉辦【倫敦名師拆解英國升中試11+攻略】網上FAN享會，邀請劍橋大學數學教育碩士、任教於英國排名首100的中學，倫敦名師Leo親自分析當地11+考試模式，更會仔細拆解4份試卷、香港考生常犯錯誤，務求幫助你的子女好好備戰，考入心儀學校。

是次活動送網上模擬試題平台Atom Learning 3個月免費試用期（總值HK$1,500），Leo老師會每周透過平台發送四科模擬試卷，為你的子女提供「實戰經驗」！參加者只要完成所有功課，即可享8折優惠價繼續使用Atom Learning﹗還猶豫甚麼？火速報名﹗切勿錯過最新英國升學資訊。

活動名稱：【倫敦名師拆解英國升中試11+攻略】網上FAN享會

日期：2020年11月1日（星期日）

時間：3:00pm－4:30pm

直播平台：Facebook群組（參加者需要有Facebook賬戶）

費用：＄50

截止報名日期：2020年10月31日（星期六） 11:59pm

報名方法：

1. 點擊「立即報名」；

2. 點擊「購買/登入觀看」；

3. 登入《蘋果動新聞》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）；

4. 輸入及確認付款資料；

5. 成功繳費後會顯示付費確認編號，請截圖記錄；你亦會同時收到「確認電郵」，Facebook群組連結及加入方法會詳列在電郵中。

查詢詳情可在辦公時間（星期一至五10am－7pm；星期六10am－2pm；星期日及公眾假期休息）致電2990 7469或電郵至events@nextdigital.com.hk。

【條款及細則】

* 是次活動由Next Mobile Limited主辦。

* 參加者同意及確認Next Mobile Limited只是本活動主辦單位，並不會提供任何移民或投資建議，亦不承擔因任何資料的準確性、完整性或實時性而引起的任何損失或損害的責任。

* Atom Learning由第三方機構提供免費3個月試用權，與Next Mobile Limited並無任何合作關係，參加者參與屬個人決定，主辦方不需就此項服務或其他直接或間接因此而起的任何損傷、損失、賠償及支出負上任何責任。

* 參加者一旦參與此活動，即代表同意受本活動所有條款及細則約束，及同意主辦單位關於《個人資料（私隱）條例》的政策指引。有關主辦單位關於《個人資料（私隱）條例》的政策指引，請閱 https://www.nextdigital.com.hk/info/privacy.html。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請各位留意電郵及【籽想旅行】Facebook專頁公佈。

* 如有任何爭議，Next Mobile Limited保留最終之決定權。

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記者：袁志敏、麥景朗

編輯：鄒仲安

《最後的皮革工場》導賞團+工作坊由Kean帶路，了解一塊牛皮的製作過程，一個兩層高的木轉鼓，由打鹽、脫灰、浸酸等步驟，絕對是一門高深學問。參加者可以親手製作一個香港製造的卡片套或經典零錢包，刻上自己的名字，體驗DIY過程及了解皮革保養的基本知識外，亦可帶走完成品作為禮物紀念。(了解更多活動詳情)

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