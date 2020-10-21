電動車｜Hummer EV正式登場 下年發售千匹馬力拍得住Tesla Cybertruck

Hummer於2010年離車迷而去，到今年1月，GMC公佈電動版Hummer EV。經過大量預告及流出圖片後，終於來到正式公佈之時，Hummer變身科幻電動Pickup農夫車，千匹馬力，0-96km/h加速只需3秒，拍得住Tesla Cybertruck的2.9秒，下年尾上市，車價112,595美元。

頭燈已經好科幻感，由左至右的LED light bar，中間部份大大隻Hummer字發晒光。由於全電動，所以鬼面罩可有可無變小了。至於車頂則採用可拆除式開頂設計，拆下的車頂可以置於頭冚下的空間。車尾LED燈則有Hummer字看到，而尾斗亦會有電動操控的蓋，不怕泊街做垃圾桶。

電動版Hummer EV採用3個電動馬達，合共提供1,000hp最大馬力及15,592Nm峰值扭力，0-96km/h加速只需3秒，配合Ultium電池，續航距超過563km，快速充電10分鐘可續行161km距離。四輪用上35吋Goodyear Wrangler All Territory MT輪胎，氣壓避震可以選Extract Mode升高車身149mm。可以駛過18吋高障礙物以及兩呎水深。同時亦有四輪轉向CrabWalk功能，即是前後輪以同樣角度令車身可以平衡地轉移位置。

內櫳亦全面科幻化，有12.3吋電子錶板，中控台13.4吋多媒體系統顯示屏，最多可以看到車身18個鏡頭拍攝的實時景像，包括車底。亦支援Super Cruise半自動駕駛系統。而下年年尾上市的則只有Hummer EV Edition 1一個型號，全部都是相同裝備，白色車身、Lunar Horizon內櫳。要去到2022年才有Hummer EV 3X版本，最大馬力800hp，峰值扭力12,880Nm，續航距483km，車價99,995美元。2023年春季則會有雙電動馬達2X型號，最大馬力625hp，峰值扭力10,033Nm，89,995美元。至於最平價的型號則2024年才會上市，雙馬達，續航402km，79,995美元。

影片：

https://www.youtube.com/watch?v=lr82LH4DdCM

https://www.youtube.com/watch?v=MjMhZKmHKGk

https://www.youtube.com/watch?v=lr82LH4DdCM

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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