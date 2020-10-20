小一面試︱「怕醜女」獲2直資校offer 媽媽分享面試部署 附專家備戰貼士

【小一面試｜直資私立小學備戰攻略】網上Fan享會

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踏入直資私立小學面試季節，各位爸媽小朋友都積極備戰。媽媽 Yvonne 亦是今年應試的家長之一。

五歲女兒 Elsa，目前為止，收到最少兩間直資小學的取錄信，其中一間是播道書院。該校每年平均有三千人爭一百五十個學位，即二十個人爭一席，競爭十分激烈。不過，席間媽媽 Yvonne 分享，女兒一年前是一個十分慢熱的小朋友，「連舉手答問題都不敢呢！」究竟，媽媽用了甚麼方法幫助 Elsa 增強自信心，更在升小面試突圍而出呢？

女兒怕醜底 驚面試蝕底

媽媽 Yvonne 早預料 Elsa 手持15分，在自行分配學位階段獲派心儀學位的機會「幾乎無可能」。同時，她又擔心統一派位「太冒險」，隨機派到偏遠學校。與其是者，她與丈夫決定為 Elsa 報讀直資私立小學。

不過，媽媽後來發現 Elsa 有一個很大的學習改善空間。幼稚園的班主任指，Elsa 上堂從不會主動舉手答問題。有時在 Show and Tell 環節，女兒還會緊張得抓緊裙子，不敢與人有眼神交流。然而，Elsa 的語文水平毫不遜色，Cambridge Starter Exam 考獲滿分(15盾)，亦能與外籍英語老師流暢對答。媽媽解釋，「Elsa平日跟熟絡的朋友可以玩得投入，只是怕生。」對於快要面對升小面試 Elsa，這確是一大挑戰。

「面試不乏小組討論，互動環節。Elsa 可能因為怕醜，未能將所學完全表現出來。」媽媽坦言十分擔心。於是，她嘗試找方法幫助孩子跳出舒適區，勇於表達自己。

一年上堂改造變大膽

經班主任的建議下，媽媽幫 Elsa 報名朗誦作為興趣班。他們亦每晚輔導孩子，正面鼓勵她一定做得到，慢慢建立自信心。為了更加針對性提升面試能力，媽媽報讀了面試班。結果 Elsa 的怕醜情況大大改善，「頭二至三個月已經敢舉手答問題。報加面試班後十至十一個月更能考上心儀小學。」這令媽媽放下心頭大石。

一開始，Elsa 因為不適應而一度抗拒上課，老師每次問都回答：「I don’t know」。有時不懂回答，還會哭出來呢！小一入學面試培訓專家 Ms. Emma，寓遊戲於教學，投小朋友所好，間中配上食物獎勵鼓勵，令小朋友迅速愛上課堂。

媽媽 Yvonne 認為面試班大大提高 Elsa 的自信心。「我最欣賞是遊戲中的鍛鍊是沒有答案的，任由孩子的腦袋思考，所以訓練完小朋友的作答不會千篇一律。」加上，班上老師會針對性練習各熱門學校的面試題目，所以小朋友都有所得着。每次下課，老師都會跟家長一起討論小朋友的表現，如何與家庭一起配合，事半功倍。除此之外，媽媽覺得女兒大躍進很大程度，跟同齡小朋友一起互相學習有關，更能推動女兒踏出改變一步。

3招升小面試前準備

小一入學面試培訓專家 Ms. Emma，近年接觸不同類型的香港學生，普遍情況是害羞、專注力低，以及說話技巧弱。「很多小朋友極受家庭保護，導致性格難面對挫折。一遇到困難便會哭，或者答錯一題，之後就說不知道。」她以其中一個學生 Elsa 為例，「她是家中獨女，備受寵愛。後來跟她父母了解完，建立一個管教共識，發展小朋友的抗逆力。」

另外，很多小朋友的專注力弱，例如玩遊戲時會多手、作答不守規矩、不「坐定定」等。而且說話「一句起兩句止」，不懂得延展句子內容。

進入面試旺季，不少家長或會出現擔憂。不妨參考一下 Ms. Emma 的面試小貼士！

1. 隨時學 隨時講

她認為從小教導孩子通識十分重要，別說灌輸很深奧的知識，而是隨時教導街上的事物。譬如看到黃色火災危險警告，就教孩子代表十分乾燥，火災危險性高。

2. 閱讀層面要夠廣

她透露，大部分面試都要求學生做閱讀分享，不過重點不至在內容，而是觀察學生的閱讀層面是否廣闊。「很多小朋友只會看某一大型出版社的英文圖書。可是，要留意閱讀目的有二，一是擴闊視野，二是學習英語。」

3. 善用週末家庭樂

本來 Ms. Emma 會安排週末上課，不過後來她發覺要孩子成長好，就要多與父母製造美好的回憶，週末家庭樂就是最好不過。於是，她減少週末課堂節至一個月兩次，冀家長多與孩子建立美好的回憶，促進親子關係，對孩子成長發長有莫大益處。

撰文：戚韻瑤

（相片由受訪者提供）

【小一面試｜直資私立小學備戰攻略】網上Fan享會

日期﹕10月27日 (星期二)

時間﹕晚上7:30-8:30

主講﹕小一入學面試培訓專家Ms. Emma

對象﹕K2 家長

費用﹕HK$200 (早鳥優惠﹕10月24日或之前報名) / 原價：HK$320

成功報名可獲 $150 面試班優惠券，可用作報讀 Ms. Emma 的升小面試課程。 面試班詳情﹕ https://bit.ly/2HhdFSP

立即報名

截止報名日期﹕2020年10月26日（星期一） 11:59pm

小一入學面試培訓專家 Ms. Emma

註冊心理輔導員，於各大中小學提供行為及情緒治療小組服務。曾留學英國及澳洲，具備八年小一入學面試培訓經驗，其學生更成功入讀聖保羅男女中學附屬小學及男女拔等家長心儀小學。

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