日本祭典｜極危險！兵庫縣姫路灘之喧嘩祭 2噸重屋台造價2,000萬當碰碰車

疫情反覆，旅遊氣泡只聞樓梯響，真的很想大叫一聲「好想去旅行呀！」正所謂望梅止渴，不如等記者用文字和圖片帶大家去日本吧！

在兵庫縣姬路市白濱町，每年10月14至15日，都會舉行傳說中最危險，每年均有傷者、用生命去參與的祭典──灘之喧嘩祭。灘之喧嘩祭是老式神靈的特殊儀式，80至90名參加者一組，分成七組，每組會抬着兩噸重以上的神轎屋台相互碰撞，直至對方倒下。祭典每年吸引超過十萬人參觀，但由於網上外語資料不多，記者有幸在上年親身參與了這個祭典，立即跟大家翻開這個祭典的神秘面紗。

關西機場出發，乘坐特急Haruka於新大阪轉乘JR神戶線或山陽新幹線到姬路站，乘山陽電鐵本線約十分鐘，便可到達松原八幡神社所在地「白浜の宮」。松原八幡神社創建於天平寶字七年（西元763年），永祿元年（西元1558年）進行重建，並在完工之際獻上200俵（約12000公斤）的米。歡天喜地的當地居民們，將這200俵的米搬上御旅山大肆慶祝，成為灘之喧嘩祭的起源。

「豪裝」 3億日圓 七村大混戰

據稱灘之喧嘩祭已經有540多年歷史，儀式與規則早在18世紀中期便有文字記載。白濱町昔日舊灘七條村落（東山、木場、松原、八家、妻鹿、宇佐崎和中村）的隊伍，都會在10月14日抬着代表村子的屋台參與祭典。祭典分開兩天進行，10月14日為宵宮，是七條村落的混戰。數以百計穿丁字褲的男人，帶着不同顏色的髮帶，從早上9時開始，屋台之中四名鼓手，用整齊劃一的鼓聲指揮眾人行動，壯丁們便抬着神轎沿白濱町走一圈。七村會輪流成為祭事的擔當，2019年是東山村，七架屋台陸續來到松原八幡神社報到，進行一連串的儀式。

屋台進入神社需經過1679年建立的樓門，但由於屋台比樓門還要高，所以每座屋台都要在門前把頂部拆下。屋台有木雕、金銀細工和刺繡飾簾等燦爛華麗的裝飾，造價2至3億日圓（約1,400萬至2,200萬港元），都是居民自發籌錢建造和修理。直到下午2時左右，七架屋台才完成進出樓門這部份，之後七架屋台便會在神社外「互相廝殺」。壯丁們大喊着「Yo-yasa-」與「En-yasa-」的口號，扛着兩噸重的屋台，用蠻力與巧勁試圖扳倒對手，負責執棒的人則在旁壯大聲勢。隊伍不時向別村的屋台撩事鬥非互相撞擊，甚至會有三架屋台相撞的場面，在場觀眾也不禁熱血沸騰。當日，中村的總代（祭典委員會會長）增田嘉孝在屋台上跌下傷了腳，78歲的他打算堅持到祭典結束，抬轎壯丁們的膊頭亦磨擦得腫了起來，但他們皆是笑意盈盈。

祈求豐收 越大聲越有誠意

10月15日本宮，是重頭戲。擔當的東山村隊伍，村民依年齡分成一之丸（35 歲以上）、二之丸（26 至 35 歲）、三之丸（25 歲以下）三組人馬，抬着神社裏的三部神轎（神輿），由早到晚進行激烈撞擊，這個神事稱為「神輿合」。由清晨在潮夕海邊舉行的「潮かき」儀式開始，抬神輿的村民會到海邊，沖洗海水潔淨心靈。9時左右便回神社進行撒鹽、獅子舞和搶爬繩等儀式，之後三組人會將神輿抬出，在神社前碰撞，再到神社樓門的廣場碰撞。他們認為神輿相撞的聲音越吵耳，神明便越能聽到他們的誠意，農作物便會豐收。

正午12點，三座神輿帶領眾村落的屋台前往西邊距離約1公里的御旅山。御旅山麓周圍的山坡全被剷平成一階又一階的看台，成為了一個能容納十五萬觀眾的競賽場地。數以十萬計的觀眾早就準備了豐盛的便當與好酒，像看球賽似的準備欣賞祭典中最激烈的上山儀式，場景之壯觀絕不比神輿和屋台相撞的過程遜色。三組東山村村民，手持頂端纏上代表三丸色彩的白色一之丸、黃色二之丸與紅色三之丸竹棒，撐住自家神輿，在驚呼聲中將對手推倒。當神輿要倒下的時候，我這些「外行人」會顯得很緊張，但身旁的觀眾卻顯得格外興奮。一直到太陽西下，才會結束讓人熱血沸騰的喧嘩祭。

時至今日，喧嘩祭已成為當地居民們引頸期盼的大事，地位比新年有過之而無不及。祭典一完結，居民們又會着手準備下一年，白濱町居民的一生，像是為這個祭典而活着。祭典可能是傳統文化的傳承，也可單純如一個團聚的理由。因武漢肺炎，今年沒有祭典，衷心希望他們下年有機會，可以再辦在他們心中比新年更重要的節日。

松原八幡神社 兵庫県姫路市白浜町甲396

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆

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