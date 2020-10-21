Hyundai｜現代N系新成員 辣揭背i20 N對正Ford Fiesta ST

現代（Hyundai）近年將N系車發展得有聲有色，剛剛又有新成員登場，就是早前發佈了預告圖的i20 N，聯同i30 N、i30 Fastback N，一看這隻Performance Blue車身顏色，就想起這玩味極強的辣揭背啦。以i20 Coupe WRC車款為設計靈感，直接對手就是Ford Fiesta ST，點揀？

i20 N採用1.6公升渦輪增壓GDi引擎，配六前速手動波箱，最大馬力201hp，峰值扭力275Nm，而且i20 N車身和i20 Coupe WRC一樣只重1,190kg，0-100km/h加速只需6.7秒，極速230km/h。前輪驅動，買家亦可選配N Corner Carving Differential控制輸出前輪的力量，而Launch Control系統則是標準配備。

像i30 N一樣，新車會有Normal、Eco、Sport、N及N Custom駕駛模式，而N Custom模式，駕駛者可以揀選Normal、Eco、Sport及Sport+設定各種配搭，亦可以調校排氣聲浪。而為確保駕駛樂趣，廠方亦強化底盤，懸掛亦經過調校，制動系統性能亦提升。而且會配備Hyundai SmartSense Advanced Drivers Assistance System，當中包含撞擊警示、離線警示等多種安全駕駛系統。亦有Performance Driving Data System，記錄及顯示駕駛者跑track的駕駛資訊，從而改進技巧。

現代Hyundai i20 N新車除有標誌性的Performance Blue車身顏色外，還可選Intense Blue、Polar White、Sleek Silver、Brass及Phantom Black，全部可以選配Phantom Black車頂。配合全車紅色裝飾及18吋Matte Grey輪圈，外觀好跑得。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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