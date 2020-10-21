倉鼠飼養｜家人反對飼養 少女由馬桶到天花板貼滿倉鼠照以洗腦行動爭取

媽媽不准養倉鼠 少女全屋貼滿倉鼠照成功爭取

相信不少人都有想養寵物卻又被家人反對的經驗。有人會採取先斬後奏，而亦有人出奇招、選擇用洗腦行動來爭取！最終家人亦敗給她的毅力與創意，讓她帶新朋友回家！

Laura Carns的女兒Susie於整個暑假不斷吵着想飼養倉鼠，Laura卻一直沒有答應。今年9月，當她外出到朋友家時，只是短短約兩小時間，Susie就將家居換了一個模樣。Laura回家後，發現家中多個角落也被貼上倉鼠的相片！Laura找來弟弟及男友幫忙，將家裏的窗戶、樓梯、微波爐、冰箱、座廁、天花板等等都貼上倉鼠相片或寫上「Hamster（倉鼠）」的字條，她甚至還在手提電腦內播放有關倉鼠的簡報，務求對Laura進行洗腦：倉鼠！倉鼠！倉鼠！

Laura指，過往Susie亦曾以簡報或傳單來向她提出自己想要天竺鼠、桌上足球機等訴求，然而這次的「大型」訴求行動則是首次。最終，Laura亦敗於女兒的誠意與毅力，答應讓她飼養倉鼠。現時Susie將新朋友改名為Snow，牠是一隻三線鼠。雖然當初Laura堅決反對，但現時她跟家人也非常喜歡Snow，視牠為家中一員並好好愛惜牠。

資料來源：thedodo.com

記者：蘇敏婷

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