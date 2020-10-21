一家人｜實測小學生書包重13磅！ 脊醫︰有15歲學童頸椎已生骨刺

一個12磅﹑一個13磅幾，不是健身室啞呤，而是小學生的書包重量，難怪接放學的爸爸都笑說「當做gym」。教育局建議，學童不應該長時間背負重量超過體重10% 的書包，即是50磅的小朋友，書包不建議重5磅以上。但《一家人》進行街訪時發現，大部分小學生的書包都超出建議重量，最嚴重的更重達13磅，有受訪學生表示於長期負重下出現痛症。脊醫何應輝指，見過最嚴重的病人，早於15﹑16歲頸椎已長有骨刺。

小一學生施同學和陳同學，書包分別重約7.6磅和6.8磅，在受訪者中雖不算最重，但已壓得他們小小身軀出現痛症，「痛囉，成日返屋企都要攤低。」陳同學解釋，因為一天下來有很多節課堂，除了書本又有很多作業，加上餐盒和外套，書包就變得越來越重，訪問剛一結束，他也馬上遞給外傭姐姐幫忙。

將軍澳學校林立，只見大部分家長都於心不忍，小朋友剛離開校門就為他們接過沉重的書包，司小姐更左右肩各一個。因她就讀的大學仍未回復實體課程，特別來接讀小學的弟妹放學，她指疫情期間小學生雖然只上半天課，但課堂濃縮時間變短，弟妹仍要帶足全天書本回校，就算每晚收拾書包幫助亦有限，「其實因為我讀書個時就可以放櫃桶，我就唔理老師，但佢哋而家可能嚴格咗，老師都唔俾放櫃桶，每本都攞返屋企又攞返學校。」只好為年幼弟弟選擇護脊書包希望減少傷害。

另一位接送兩名子女的李爸爸指，「不嬲都我孭哂兩個，當做 gym。」一磅之下小四的姊姊的書包重達13磅，為全日之冠。爸爸爆料，媽媽需要孩子帶備防疫用品﹑餐具﹑水樽﹑雨擋﹑外套等，亦是令書包極重的原因之一。但打開書包更有滿滿的書簿，李同學指，每天都有很多樣功課，而帶去的補充，老師真的會在堂上使用，不能不帶。她每天背着13磅書包要走上5層樓梯，有時壓得背痛更要在梯間稍事休息再繼續行。李爸爸指，當年可以撕開書本，只帶用得著的章節，但現在絕不可以「甩皮甩骨」，不明白為何不簡單地用iPad上課去解決問題。

脊醫及物理治療師何應輝指，開學期間有較多家長求醫，通常會怪孩子經常打手機或做功課時姿勢不對導致寒背，未會馬上發現亦可能是因為書包過重。何指當書包太重時會將人向後拉，小朋友為了取得平衡身體就會不自覺向前傾，因此家長可留意小朋友側身時，頸有否向前傾，或是正面看有沒有高低膊，都是脊柱側彎的警號，要盡快求醫。輕微寒背，仍可以手法治療，拉鬆和糾正錯位的關節，或者在一日中戴兩小時寒背帶改善姿勢。但見過最嚴重的個案，病人只有 15﹑16歲，因為書包太重，人向前傾時，頸部沒有正常弧度，姿勢不對令頸椎受力比正常人多很多，頸椎提早出現退化情況，長出骨刺。骨刺是鈣化現象，長出來後不會消失，如果骨刺碰到神經線，更會手痺，再更嚴重時手會乏力，抬不起手要以手術治療。

書本重量不能改變，想避免學童受傷，家長可教小朋友做運動強化肌肉，先遞高雙手，手掌向天，側拉到一邊，維持5秒，轉邊再做，會感覺腰間有拉扯，共做十次，多鍛練背部，肌肉有力才能支撐到行或坐姿。

正確使用護脊書包，都可以減少20% 壓力，坊間亦有不少選擇，例如有些護脊書包只重900克，使用S形鋁骨支撐，亦以象筋將書束向背部。 亦有護脊書包主打五點承托設計分散壓力。但不論書包多輕巧，放入十多本書後仍有一定重量，對於頗受家長歡迎的手拉式書包，何醫生提醒，選擇時要視乎上學路上是否平坦，如果很多斜路或者樓梯，學童難以控制，書包易反也會受傷，最好每隔10至15分鐘就要轉手拉，避免勞損。不論家長或小朋友都千萬不要從地上，單手拉起書包，曾有媽媽因此扭傷手腕和腰求醫，寧願放在桌上，穿好雙手在背帶才揹起。要源頭解決問題，何醫生不諱言，「學校都要做啲嘢」例如加設儲物櫃﹑將一本功課簿換成工作紙，或者排課堂時減少每一天用書都有幫助。

其實坊間不少學校已實行電子書包制，德萃小學三年前已為四至六年班學童安排將所有書本裝設在iPad內，學生回校時只需帶功課或習作，令書包輕省不少。校長朱子穎指，有家長認為實體課本方便溫習，亦可買電子書時，以優惠價加購實體課本。至於一至三年級學童仍年幼，學校安排在課室後方擺設開放式層架，不常用的美術科用具﹑音樂課本或者課外書都可暫存。朱子穎校長指，見過不少學生的書包設計精美，有三個碌避震，相信有助減輕負重，近年的教科書都分成上下兩冊，甚至四冊，學生常收拾書包，只按老師要求帶會用到的書和習作也有幫助。

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