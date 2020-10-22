香港領養動物｜10歲唐貓Kaifer愛撒嬌 喜歡別人幫牠按摩

愛護動物協會的雄性短毛家貓Kaifer正等待領養

香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Kaifer。

名字：Kaifer

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：493237

晶片編號：603 626 114

Kaifer和My Kitty兩隻貓貓看起來福氣滿滿，未來須要努力減肥。現時牠們仍在適應新環境，所以大部份時間都會躲起來，但只要給牠們多點時間，就會發現牠們都是親人的孩子。Kaifer非常愛撒嬌，而且喜歡別人幫牠按摩。My Kitty則比較害羞和慢熱，但也是個友善的孩子。如果你對Kaifer和My Kitty有興趣，歡迎你來愛協將牠們帶回家。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年10月22日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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