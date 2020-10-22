幸福肥｜澳洲瘦削浪浪被收編 好食好住肥三倍卡住狗門

澳洲流浪狗被收養後體形暴脹 肥得卡在門口主人要幫牠減肥

澳洲當地有一隻經常在超市遊蕩、身形瘦削的流浪狗，被人收養後由總是很害怕的模樣，變成了一隻開朗愛笑的狗狗，體形更加肥了3倍，是典型的「幸福肥」。早前狗狗跟着主人回到娘家，卻肥得卡在門口，十分惹笑！

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狗狗Drax原本是昆士蘭州附近一間超市的流浪犬，身材瘦削之餘還經常露出害怕的眼神，被當時正要去購物的飼主Hulley發現，看到牠蜷縮在門口睡覺，十分可憐，Hulley毅然決然帶Drax回家收養。

幸好Drax亦很快地適應新環境，跟家裏另外4隻狗狗感情要好，甚至會一起擠在一張小床睡覺，個性也因而變得開朗、溫和。經過幾年的好食好住後，Drax的體形整整肥了3倍。

有次Hulley帶Drax回父母家，Drax很開心地與其他同伴追逐玩耍，直到牠像以往般穿越狗門，卻因為身材太肥，直接卡住了在門口，甚至拆了整扇門。Hulley事後笑言，未來會開始幫Drax減肥，避免糗事再次發生。

資料來源：The Dodo

撰文：黃雅純

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