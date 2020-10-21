iPhone 12假機｜中國驚現iPhone XR改殼機扮iPhone 12 先達店主教路買二手iPhone防蠱惑招

iPhone 12未見街先見假iPhone 12山寨機，先達店主阿然拿到這部來自中國的組裝機跟我們一起分析。

假iPhone 12的外形就像綠色的iPhone 12，平面方角邊框設計，但在機內的設定中按「關於本機」，就看到顯示的型號是iPhone XR。「這部電話是一部國內的組裝機。以往都有出現過，用一部舊型號的iPhone，換另一個機殼扮新機，外形是相似的，估計是中國的工廠拿到iPhone 12的模具。」

單看假iPhone 12的背面是頗為相似的，不過這類組裝機，夾硬將舊機套上新殼，穿崩位也有不少。例如邊位部份，從側面可以看到有3層高低差，綠色邊框、黑色邊框和顯示屏幕層次分明，Gadget Guy早前實試的iPhone 12真機機面整個是平的，真假機還是有明顯分別。

當然，最明顯的分別，還是在電話內的設定內查看型號。不過阿然就表示，道高一尺魔高一丈，難保日後不會有技術可以改寫「關於本機」入面的資料。再保險一點的，可以到Apple官網，使用「查看服務和支援保固狀態」功能，查一查序號是否存在和型號資料。

目前要分清山寨機不難，阿然估計，未必有不法之徒會在香港賣山寨iPhone 12，但擁有這些技術的人，日後會怎樣做就不得而知了，可能會再改良，推出更像真的假機也說不定。除了整台電話都是假的明顯騙案，阿然也教大家一些買二手機也有要留意的地方。

例如iPhone 8以後的型號有一個原色調（True Tone）功能，平時只要從右上角拉下叫出「控制中心」，再長按「亮度調整」就能在右下角開關「原色調」。原來這功能需要接上原廠iPhone顯示屏幕才用到，非原廠的第三方屏幕仍未破解到。如果見到「原色調」不翼而飛，就代表這部iPhone已換上非原廠芒，或者更換過原廠屏幕但維修師傅在接駁上做漏了工夫。

另一個要特別留意的，是檢查Face ID，因為暫時坊間未有維修店可以修理到Face ID功能，壞了Face ID的iPhone，二手買賣價也會大幅下降。

此外，iPhone的電池健康度入面的最大容量，最好也要高於80%。Apple官方也是設定電池健康度在低於80%時會出現「重要電池訊息」，建議用家換電。

充電位是另一個比較易壞的地方，插入充電線後可以充電也未必一定正常，要稍微將充電線往上下左右不同方向拗都能充電，才算正常。因為有很多用家會用「尿袋」插着充電線，再將電話放入褲袋或袋子，充電位長期受力接觸不良，會變成特定角度才能穩定充電，大家要留意了。

記者：司徒港燊

攝影：劉永發

編輯：鄒仲安

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