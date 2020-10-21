咖啡｜疫情影響咖啡市集轉型變網上活動 PMQ Coffee Agenda網上直播達人分享會及工作坊

近年精品咖啡大行其道，蒲咖啡店成為文青必備節目，可惜在疫情影響下，想找多幾個朋友齊齊嘆啡都有難度，大型咖啡市集更是諗都唔好諗。好像每年都會邀請香港及外國咖啡愛好者分享咖啡樂趣的PMQ Coffee Agenda，今年亦不能倖免要取消。

幸好實體節目搞唔成，主辦單位亦設法轉型成網上活動，雖然不能現場品嚐咖啡，但依舊請來國際咖啡賽優勝者、咖啡達人、資深咖啡師等，舉辦共8場以咖啡為主題的網上分享會及工作坊。分享會主題豐富，由咖啡莊園、到咖啡杯及咖啡店設計、甚至咖啡師的工作經歷，函蓋多個咖啡相關主題。工作坊就更有趣，雖然不能現場跟咖啡師學藝，但參加者一樣有機會可以收到咖啡豆，在家開着電話電腦，一邊看咖啡師講解示範，一邊跟着練習試沖，學返一招半式。

除此之外，亦會有不同嘉賓和講者，帶啡迷直播參觀香港咖啡園或與台灣咖啡店連線對談等。不過老實講，無論網上節目幾咁有趣新鮮都好，咖啡總是現場聞、飲、嘆最好，更重要是可以與咖啡愛好者交流。但冇辦法喇，疫情影響，安全最緊要，網上咖啡活動也是不錯的「止癮」方法，有興趣向名師偷師、喜歡交流的啡友，記得留意參加。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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