男人最痛｜醫睾丸癌要變單丸 怕不舉又怕陽痿？ 26歲過來人及泌尿科醫生解開真相

相信不少男士一聽到「睾丸癌」，都會嚇到縮一縮。一來當然怕患癌，二來又怕做手術切除睾丸後變成「單丸」，會影響到性功能，睾丸癌頓成「尷尬癌」，有病都唔敢同人講。究竟睾丸癌是否如我們想像中恐怖？

今日2pm，Video Talk節目《竊竊醫語》，請來26歲睾丸癌康復者Jeffrey，分享抗癌點滴之餘，更會分享自己成為「單丸人士」後的生活。另外亦請得有「泌尿科聖手」之稱的泌尿外科醫生葉維晉醫生，教大家自我檢查睾丸的方法、以及拆解治療睾丸癌的種種迷思。

〈健康蘋台〉全新節目《竊竊醫語》，每集都會邀請不同病友，分享抗病心路歷程，亦會邀請相關醫生或專家，講解治療方法，來一場secret talk。

《蘋果》引入嶄新Self Avatar技術，替不想露真身的病友，以Face Off功能變臉現身Video Talk，等大家可以暢所欲言。如果你想分享抗病經歷，又想向醫生及專家問問題、傾傾偈，立即填妥表格，我們會再作跟進。

節目：《竊竊醫語》

嘉賓：泌尿外科專科醫生葉維晉、26歲睾丸癌康復者Jeffrey

主持：記者Marcus

日期：10月22日

時間：2:00pm-2:30pm

直播網址：

《果燃台》

《健康蘋台》facebook專頁

記者：李煒汯

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日期：2020年10月29日（星期四）

時間：8:30-10:00pm（按此報名）

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送：中藥護膚面膜製作方法／小顏術示範教學短片及電子教材、中藥護膚面膜藥粉材料包及秋冬護膚湯水材料包各一份）

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