狗仔刷牙｜在家無痛洗牙寵主必學小技巧 令毛孩乖乖愛上刷牙

狗狗刷牙步驟、口腔檢查及挑選狗狗牙刷須知

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，幫狗狗正確刷牙之前首先要選擇好適當的工具。最好選擇柔軟刷毛的牙刷，而且必須適合狗狗嘴巴大小，若然牙刷體積太大、刷毛太硬，會容易傷害狗狗的口腔。

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狗狗與人類不一樣，並非直接將牙刷塞入口就可以，幫狗狗刷牙之前先要翻開狗狗的嘴邊肉，確認有沒有牙齦紅腫、流血等等牙周病的症狀。如果有以上症狀，就不要急着幫狗狗刷牙，先帶到獸醫檢查口腔。

假如狗狗口腔狀況良好的話，就可以翻開狗狗的嘴唇，讓牠露出牙齒和牙齦，將牙刷和牙齒呈45度角的方式，將刷毛對準牙齦，並以來回畫圈圈的方式，在每個區域來回5至15下摩擦，達至刷牙的效果。而刷牙的順序可以將狗狗的牙齒分為六個區域，分別為門牙上下、左邊上下及右邊上下。

最後記得要稱讚狗狗，要狗狗乖乖地讓主人刷牙並非易事，所以完成刷牙後一定要稱讚狗狗，讓牠們認為乖乖刷牙就可以得到主人的稱讚，提高對刷牙的好感，就不會抗拒刷牙了。

撰文：黃雅純

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