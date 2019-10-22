好想去日本｜熱血祭典！京都鞍馬火祭 徒手抬80公斤燃燒火炬 懶理周身火屑

位於京都北部的鞍馬，自古以來便流傳着各種神話與傳說的神秘山域，更發展出了京都3大奇祭之一、超過1,000年歷史的祭典——鞍馬火祭。旅遊氣泡未傾成，大家惟有看《籽想旅行》望梅止喝吧！

每年10月22日的鞍馬火祭，起源於天慶三年（西元940年）。當年，京都接連發生內亂與大地震，爲了平定民眾不安，朱雀天皇下旨讓「由岐大明神」從平安京（古代京都）遷移到鞍馬鎮守北方領土。遷宮之時眾人手持松明沿街點起火炬，鞍馬居民把這項儀式傳承下來，成為今日的鞍馬火祭。記者在2019年親身參與了這個奇祭，立即跟大家揭開這個祭典的神秘面紗。

從JR京都站乘坐電車約15分鐘，到出町柳站轉乘叡山電鐵叡山本線、鞍馬線，車程約30分鐘，幸運的話可以乘坐展望列車「KIRARA」欣賞沿途風景。到鞍馬站下車後步行，即可到達鞍馬火祭的活動地點由岐神社。祭典約晚上6時才開始，但下午4時多已人頭湧湧，這個小鎮最熱鬧的日子，可說是每年的這一天了。

晚上6點，居民聽到訊號，便點燃道路兩旁的火把，鞍馬火祭正式揭開序幕。首先是身穿五顏六色祭典服飾的小孩，持着點燃的松明繞行鞍馬街道，孩子才四五歲，有些甚至還在父母的懷抱之中。晚上8點，穿着傳統服飾的成年男子，2人或3人一組大聲喊着口號，肩扛直徑約1米、長約4米，重達80至100公斤的大松明登場。松明末端燃燒着熊熊烈火，當火炬經過時，已感受到一定的熱力，更何況要背在身上承受掉下來的火屎。

由於鞍馬鎮和祭典地區不大，大家是不能定點欣賞祭典的，警察會拉起封鎖線，要大家順着路線移動。而路線中只有約30%的路段可以看到祭典，惟有希望重頭戲之時，可剛好走到神社門前。

高潮是晚上9時的「諸禮」儀式，鞍馬地區的長者持火炬在大街集合，同時男丁們在鞍馬寺山門前的石階上，高高豎起燃燒着的大松明。集合好後便會在神社下方空地燃燒，把神輿抬下石階，繞行鞍馬市街。火祭儀式會直到深夜12時，但叡山電鐵並不會因為舉行火祭而延後尾班車時間，所以一定要預留足夠時間搭上回程電車。如果打算等到看完祭典才離開，就只能自駕或入住鞍馬溫泉民宿。其實拍攝當晚，8時開始已見人潮漸散，即使不留夜，也絕對能感受祭典濃濃的熱鬧。

2018年，鞍馬火祭曾因颱風損壞了叡山電車而停辦；2020年便因為疫情而取消。希望下年可以重辦這個對鞍馬居民來說別具意義的年度活動，讓大家再感受這暖暖的家庭氣氛。

由岐神社

地址：京都府京都市左京區鞍馬本町1073

網址：http://www.yukijinjya.jp/

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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