BB展2020︱嚴選5大抵買物品 入場送「限量褔袋」

「第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽」即日（10月22日）起至星期日（10月 25日），一連4日於香港會議展覽中心Hall3舉行。受疫情影響，展覽一再延期至今，場內逾400個參展商紛紛趁機會推出優惠，部份折扣更低至3折。各位爸媽，不妨趁有長假期，周末到場掃貨吧！

一如以往，BB展內齊備最熱門奶粉、尿片、嬰幼兒消耗品等，今年場內更備有送貨服務，爸媽可以輕鬆購物。大會更於場內每日派發「限量孕婦褔袋」及「博覽入場獎賞」，同時新增「消費大獎賞」，全場消費滿$1000或以上，更可換領禮品。

嚴選BB展5大抵買物品

1. i-angel揹帶

2. Combi 嬰兒車

3. 思詩樂 SUZURAN

4. NUK 奶嘴

5. Swipe 嬰兒清潔用品

場內其他展商同樣推出了不少優惠，留待各位家長自行發掘。至於防疫工作方面，大會都做足功夫，除了入場前需紅外線量體溫、入場者必需戴口罩及場內提供酒精搓手液等必備措施之外，現場亦設有獨立口罩售賣處，所有參展商及送貨員、承建商等進入會場前需預先填妥健康申報表，以確保所有入場父母於安心環境下購物。

「第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽」資料：

日期：2020年10月22日至25日

開放時間：22-24日（10 : 00 - 20 : 00）；25日（10 : 00 - 19 : 00)

地點：灣仔會議展覽中心 Hall3B - D展覽廳

門票：成人 $30／小童 $20

售票地點：現場售票／電子門票

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