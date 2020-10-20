iPhone 12上台｜香港3大網絡商iPhone 5G服務計劃一覽 3HK、SmarTone、csl上台出機邊間平？

iPhone 5G計劃比較，3HK送電話現金券、csl送Netflix會籍、SmarTone月費低。

隨着iPhone 12系列加入5G功能，相信大家也多了留意5G計劃，所以今次為大家比較香港3家主要電訊商，3HK、SmarTone及csl的iPhone 5G計劃。各家電訊商的計劃選擇非常多，價錢與服務範圍有差別，為了更易比較，我們主要以新用戶簽約24個月及選購iPhone 12 Pro 128GB為參考。

3HK送電話現金券 加$58有無限4.5G全速上網

3HK 5G服務計劃主要以贈送電話現金券的形式提供優惠，而且現金券可用於任何型號，所以毋須硬性購買iPhone 12也可享優惠。

100GB數據月費$638，簽約兩年送$6,000電話現金券，預繳$4,500；簽約3年則有$10,000電話現金券，預繳$7,000。5G數據用完後，用家可加$58繼續以4.5G全速數據上網。若以iPhone 12 Pro 128GB搭配100GB服務計劃，平均每月約付$760，簽夠3年則降至$614。

csl計劃選擇多 贈送Netflix會籍

csl的5G計劃是三個台中最多玩法的，甚至像天書一樣列出不同計劃搭配不同型號iPhone 12的收費，由入門的8GB到大用量300GB，單單數據用量已經共有7種選擇，其中50/ 100GB計劃會贈送Netflix及Now E會籍。

100GB數據月費$498，加上iPhone 12 Pro 128GB機價後，平均每個月付$764，預繳$1,150。比較特別的是，csl有提供較低用量的8GB和12GB計劃，雖然用得5G應該都比較少人會選擇這兩個計劃，但叫做提供了較平的「入門價」，以iPhone 12 64GB搭配8GB計劃計算，平均每個月$456。

SmarTone月費低 指定信用卡有回贈

相比起3HK及csl的買機現金卷，SmarTone直接推iPhone優惠機價，只要簽指定服務計劃就可享受上台優惠價買機。用家可以用$7,770的優惠價，購買原價$8,499的iPhone 12 Pro 128GB，機價平了$729，其他型號則平大約$500－$1,000。

至於5G服務計劃為$328（35GB數據）及$398（100GB數據），月費回贈分別是$500及$1,000，合約期兩年，使用指定信用卡會有額外回贈。iPhone 12 Pro 128GB優惠機價加上月費，平均每個月付$698。

比較過後，SmarTone的上台加買iPhone 12系列的價格比較有優勢。當然大家還需要考慮不同台提供的服務，例如csl贈送Netflix及Now E會籍、SmarTone贈送Zoom/Teams免數據任用、3HK可加錢享受高速無限數據。

另外，用家也要留意各電訊商的5G覆蓋範圍和網絡速度，根據Gadget Guy早前的測試，csl平均速度比其他台略勝一籌。

最後提提大家，上述資料及價格只供大家參考，各電訊商還有轉台及信用卡優惠等，如果大家有興趣，不妨也可以到電訊商官網或門市了解。

記者：周銥沁、梁志穎

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！