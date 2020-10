移民英國｜港人英文差溝通唔到？ 最怕講電話重口音 重新學A至Z

我與丈夫今年初帶着一子一女,由零開始,到英國倫敦做開荒牛成立公關公司。小朋友由菲傭湊大,到埗後很快已經適應,在學校毫無溝通問題,還會教我們一些在港少見的英文詞彙;反而平時少講英語的老公,就要花點力氣去適應,當中的挑戰並不單止跟英語水平有關,今日分享一些日常對話尤其聆聽時遇到的問題。

雞同鴨講 致電銀行冇得估

在英格蘭和威爾斯,政府將人口劃分為五大種族:白人、黑人、亞洲人、混合或多個種族以及其他人種。根據2011年英國政府統計數字,白人佔全國人口比例達87%,但倫敦的白種英國人只佔44.9%,所以大家在當地聽到的英文很多都是不同種族的口音。面對面交談尚好,至少可從身體動作估估吓,但如果在通電話時遇上有強烈口音的客戶服務員,就隨時出現雞同鴨講的情況。若身邊有英文較好的親友,尚可充當繙譯員,但如果致電銀行,可能不容許有第三者旁聽插嘴,那你就只好靠自己了,本來可在5分鐘內完成的查詢,隨時要花上半小時。我老公試過被問及「How old are you?」,卻因重口音而聽錯「How are you?」更差點回答「I’m fine. Thank you.」呢。

串字唔用A For Apple 練定NATO拼寫字母

日常生活中,經常都要串出英文名、電郵、post code等,筆者以往會用A for apple、B for boy、C for cat等協助;但在英國,就要用上國際無線電通話拼寫字母(北約音標字母,NATO phonetic alphabet),如A for alpha, B for bravo, C for charlie等,強烈建議大家來英前好好預習一下。

義務老師教會話 助融入社區

英國是多元文化國家,對於英語非母語的不同種族十分包容,而社區上亦有不少資源幫助新移民解除語言障礙,助他們融入社會。以我所住的倫敦西南面Kingston upon Thames地區為例,就有一個名為「在家學習英語」(LEAH)的慈善機構,專門協助不同族裔的朋友提高英語水平,義工導師會以小組或一對一形式,向有需要的朋友提供實用英語課程,若因為要照顧小朋友而未能上課,義務老師甚至可安排在家中授課。

在疫症爆發前,LEAH亦有到孩子就讀的學校開班,讓家長參加,現時則改為在網上授課。與其說是「授課」,更應說是「傾偈」,義工導師會就不同話題進行討論,如新聞時事,或就日常生活如帶孩子看醫生、自己看醫生等作角色扮演,協助新移民解決日常溝通的問題。

多講多嘗試 不要懷疑自己

學習任何語言都需要勇於嘗試,practice makes perfect絕對是金科玉律。無論你的英文程度如何,說話時總會遇上別人不明白而要求你重複一遍的時候,因此別因為對方一句「I don’t understand, what do you mean?」或「Can you say that again?」,就懷疑自己說得不好,從此不敢多說英文,其實真的沒有必要,因為即使是當地的英國人,有時也會聽不明彼此的說話,因此不要被人「大」一下就怯!

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

