耳念珠菌︱公立醫院大爆發確診升7倍 抵抗力差容易染病 長期病患者感染死亡率達7成

本港去年出現首宗耳念珠菌個案，近日在公立醫院再次大規模爆發，醫管局表示，至今錄得160宗個案，今年錄得的數字比去年急升7倍。耳念珠菌抗藥性高，而帶菌者大多無感染症狀，大家關注武漢肺炎疫情的同時，耳念珠菌的傳播都不容忽視。

耳念珠菌殺傷力遠超一般念珠菌

念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，常見於潮濕和溫暖的環境，會出現在人體口腔、消化道、皮膚及女性陰道，但偶然會引致感染，特別是免疫系統受損人士。而耳念珠菌的「殺傷力」更是遠遠超出平常聽到的念珠菌，被人形容是超級惡菌。家庭醫學專科醫生朱偉星表示，耳念珠菌具有多重抗藥性特質，較一般念珠菌「更硬淨、更難殺」，一旦入侵血液或內部器官，就更難醫治。

抵抗力弱人士特別容易在醫院受感染

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生指出，耳念珠菌主要經由受污染的醫療儀器、醫院環境或醫護人員接觸傳播，因此本身抵抗力弱、身上插有侵入性導管或醫療儀器或正在服用廣譜抗生素人士，容易在醫院感染及傳播。而是次本港個案主要發生在九龍西醫院聯網，醫管局表示，醫院將根據既定指引，繼續對病人的緊密接觸者展開追蹤，並已徹底清潔及消毒相關病房、加強病人入院篩查及環境篩查等，有關個案已呈報醫管局及衞生防護中心跟進。

耳念珠菌的平均死亡率為3成

耳念珠菌近年在世界各地迅速傳播，感染後可能會出現發燒、疼痛和疲勞等症狀，嚴重可能引起肺炎、敗血症或器官衰竭死亡。耳念珠菌的平均死亡率為3成，病人若本身患有其他慢性病，死亡率更可升至7成。朱偉星醫生建議公眾要保持良好衞生習慣，本身免疫系統較弱人士應特別注意，他呼籲市民注意個人衞生，進出公共場所要勤洗手。

撰文：鄭詩詠

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