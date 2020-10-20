移民英國歐洲｜帶寵物移民教學網上講座 立即報名送$3,000現金折扣 特設貓狗以外珍禽異獸專場

移民顧問講解寵物移民須知及解答常見問題

寵物是家中一分子，舉家移民當然不能撇下牠。不過帶寵物移民，比起人類移民更複雜，若果家中主子不是貓貓狗狗，要帶龜、雀鳥、兔子、龍貓、倉鼠、蜥蜴等等非犬貓類異寵，程序就更繁複。但只要有心，要帶寵物移民並非不可能。

帶愛寵移民英國或歐洲，經常會遇到以上問題，動物蘋台特別主辦【帶寵物移民英國歐洲】FAN享會，請來「Pet Holidays 寵物假期」顧問梁文韵（Fanny）透過網上直播，即問即答，為大家解決疑難。 Fanny 擁有8年帶寵物周遊列國之經驗，更成功幫1,000隻寵物移民世界各地，當中除了貓狗，更包括兔、龜、鳥類、龍貓、青蛙、蜥蜴、蜘蛛、豚鼠等各種寵物。想與愛寵一起到英國或歐洲展開新生活，就立刻報名吧！

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網上講座一：帶寵物移民英國歐洲（犬貓類）

按此立即報名（截止報名日期：2020年10月30日 11:59PM）

網上講座二：帶寵物移民英國歐洲（非犬貓類）

按此立即報名（截止報名日期：2020年10月30日 11:59PM）

查詢詳情可在辦公時間（星期一至五10am-7pm；星期六10am-2pm；星期日及公眾假期休息）致電 2990-7469 或電郵至 events@nextdigital.com.hk。

記者：黃允鍶

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