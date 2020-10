英國文化｜英格蘭紙幣人物逐個數 從邱吉爾到二戰解密專家 新版50鎊首印同性戀者

英鎊(Pound Sterling)的代號是GBP(Great Britain Pound),一般稱為Pound,貨幣符號為£,三百多年來一直由英倫銀行(Bank of England)負責發行。每張紙幣的正面圖像均為「事頭婆」現任英女皇伊莉莎伯二世,背面則是不同的英國歷史人物。紙幣背後的故事蘊含着豐富的英國文化!到底印在每張英鎊上的風雲人物是誰?

5鎊紙幣——英國前首相邱吉爾爵士

5英鎊鈔票常被英國人稱為Fiver,日常生活中也會把5鎊說成Five Quid。鈔票背面是香港人絕不陌生的英國前首相邱吉爾爵士(Winston Churchill),他是首位出現在英國鈔票上的政治家。他於1940年當選英國首相,因帶領英國渡過第二次世界大戰而廣受讚譽。

再仔細看,你會發現5鎊紙幣上同時印有他的諾貝爾文學獎獎牌、發表下議院講話的所在地西敏寺,以及他對英國人民的承諾︰I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.(我能奉獻的別無其他,只有熱血、辛勞、眼淚和汗水)。

10鎊紙幣——英國小說家簡・奧斯丁

香港人稱100蚊為「一舊水」,英國人則稱10英鎊鈔票為Tenner。 紙幣的背面是19世紀英國小說家簡・奧斯丁(Jane Austen)。奧斯丁是第一位登上英格蘭鈔票的女作家。她的小說以對評論社會和諷刺現實贏得讚譽,著作包括《理智與情感》(Sense and Sensibility)和《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice)。

紙幣上除了印有她的肖像,還有她喜愛的小說角色伊莉莎伯・本內特(Elizabeth Bennet)和她哥哥的家。鈔票上印有《傲慢與偏見》第十一章裏的一句話︰I declare after all there is no enjoyment like reading!(我宣告沒有甚麼比閱讀更有樂趣)。

20鎊紙幣——畫家特納

20鎊鈔票的背面印有畫家特納(J. M. W. Turner)的肖像。他是英國浪漫主義風景畫家﹑水彩畫家和版畫家,他的作品對後期印象派的繪畫發展有相當大的影響。在2005年,由BBC Radio 4舉辦的一項「英國最偉大的畫作投票」(Greatest Painting in Britain Vote)中,他的作品《被拖去解體的戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire, tugged to her last berth to be broken up, 1838)奪得最高票數,地位至今仍無可代替。如果大家想一睹這幅巨著,不妨看一看英國20鎊鈔票的背面。更不要錯過特納在1818年發表的名句:Light is therefore colour.(色彩起源於光)。

50鎊紙幣——蒸汽機發明者馬修・博爾頓和詹姆斯・瓦特

目前流通的50鎊紙幣於2011年首次發行,背面印有科學家詹姆斯・瓦特(James Watt)和企業家馬修・博爾頓(Matthew Boulton)。他們共同開發了蒸汽機並將其出市場,推動舉足輕重的工業革命。

新款的50鎊鈔票將於2021年開始流通。背面的人物改為第二次世界大戰的解密者艾倫・圖靈(Alan Turing),也是英鎊鈔票史上第一位公開的同性戀者。圖靈被譽為「人工智能之父」,印在50鎊新鈔上的名句為圖靈在1949年接受《泰晤士報》訪問時所說的:This is only a foretaste of what is to come and only the shadow of what is going to be.(這只是未來之兆;將來之影。)

100萬英鎊鈔票

雖然50鎊是最高面額的流通紙幣,但其實最高面額的紙幣高達100萬英鎊!它被鎖在英倫銀行金庫的深處,主要作用是支持在蘇格蘭和北愛爾蘭發行的鈔票。

以上歷史人物的選擇,展現出英國對政治、文學、藝術、科技的重視,以及與時並進的普世價值。這才是泱泱大國的風範吧?

撰文、攝影:廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主,旅遊專欄作家,曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋,任職寄宿學校廚師,歡迎交流移居英國及背遊世界資訊!

編輯:洪慧冰、鄒仲安

