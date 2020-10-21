英國文化｜英格蘭紙幣人物逐個數 從邱吉爾到二戰解密專家 新版50鎊首印同性戀者

英鎊（Pound Sterling）的代號是GBP（Great Britain Pound），一般稱為Pound，貨幣符號為£，三百多年來一直由英倫銀行（Bank of England）負責發行。每張紙幣的正面圖像均為「事頭婆」現任英女皇伊莉莎伯二世，背面則是不同的英國歷史人物。紙幣背後的故事蘊含着豐富的英國文化！到底印在每張英鎊上的風雲人物是誰？

5鎊紙幣——英國前首相邱吉爾爵士

5英鎊鈔票常被英國人稱為Fiver，日常生活中也會把5鎊說成Five Quid。鈔票背面是香港人絕不陌生的英國前首相邱吉爾爵士（Winston Churchill），他是首位出現在英國鈔票上的政治家。他於1940年當選英國首相，因帶領英國渡過第二次世界大戰而廣受讚譽。

再仔細看，你會發現5鎊紙幣上同時印有他的諾貝爾文學獎獎牌、發表下議院講話的所在地西敏寺，以及他對英國人民的承諾︰I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.（我能奉獻的別無其他，只有熱血、辛勞、眼淚和汗水）。

10鎊紙幣——英國小說家簡・奧斯丁

香港人稱100蚊為「一舊水」，英國人則稱10英鎊鈔票為Tenner。 紙幣的背面是19世紀英國小說家簡・奧斯丁（Jane Austen）。奧斯丁是第一位登上英格蘭鈔票的女作家。她的小說以對評論社會和諷刺現實贏得讚譽，著作包括《理智與情感》（Sense and Sensibility）和《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）。

紙幣上除了印有她的肖像，還有她喜愛的小說角色伊莉莎伯・本內特（Elizabeth Bennet）和她哥哥的家。鈔票上印有《傲慢與偏見》第十一章裏的一句話︰I declare after all there is no enjoyment like reading！（我宣告沒有甚麼比閱讀更有樂趣）。

20鎊紙幣——畫家特納

20鎊鈔票的背面印有畫家特納（J. M. W. Turner）的肖像。他是英國浪漫主義風景畫家﹑水彩畫家和版畫家，他的作品對後期印象派的繪畫發展有相當大的影響。在2005年，由BBC Radio 4舉辦的一項「英國最偉大的畫作投票」（Greatest Painting in Britain Vote）中，他的作品《被拖去解體的戰艦無畏號》（The Fighting Temeraire, tugged to her last berth to be broken up, 1838）奪得最高票數，地位至今仍無可代替。如果大家想一睹這幅巨著，不妨看一看英國20鎊鈔票的背面。更不要錯過特納在1818年發表的名句：Light is therefore colour.（色彩起源於光）。

50鎊紙幣——蒸汽機發明者馬修・博爾頓和詹姆斯・瓦特

目前流通的50鎊紙幣於2011年首次發行，背面印有科學家詹姆斯・瓦特（James Watt）和企業家馬修・博爾頓（Matthew Boulton）。他們共同開發了蒸汽機並將其出市場，推動舉足輕重的工業革命。

新款的50鎊鈔票將於2021年開始流通。背面的人物改為第二次世界大戰的解密者艾倫・圖靈（Alan Turing），也是英鎊鈔票史上第一位公開的同性戀者。圖靈被譽為「人工智能之父」，印在50鎊新鈔上的名句為圖靈在1949年接受《泰晤士報》訪問時所說的：This is only a foretaste of what is to come and only the shadow of what is going to be.（這只是未來之兆；將來之影。）

100萬英鎊鈔票

雖然50鎊是最高面額的流通紙幣，但其實最高面額的紙幣高達100萬英鎊！它被鎖在英倫銀行金庫的深處，主要作用是支持在蘇格蘭和北愛爾蘭發行的鈔票。

以上歷史人物的選擇，展現出英國對政治、文學、藝術、科技的重視，以及與時並進的普世價值。這才是泱泱大國的風範吧？

撰文、攝影：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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