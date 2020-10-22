中醫美容│中醫教你內外兼治天然美容護膚方法 自學五大美顏穴位瘦面減皺

中藥面膜配合秋季滋潤湯水食材 對抗乾燥天氣

提到美容護膚，很多人都會想起打針、做facial，甚至如果覺得面部某一個部位不夠紅潤或堅挺，就會注入透明質酸或透過開刀的方法去改善五官。但這些方法都有一定危險性，其實中醫都有美容療程，而且強調天然及沒有副作用。

註冊中醫師楊澤琪指人是內外的整體：「五臟與皮膚、氣候息息相關，所以要跟據自己的體質去做相應的調節，如果身體好，精神充足，面色就會紅潤。」另外不同的食物與藥材都有不同屬性，例如寒涼、熱、溫和涼等，正所謂衣食同源，我們要了解身體缺乏的某一種特性，再透過食物去進補。正值秋季，如果想保持身體滋潤，木瓜雪耳糖水和潤燥的楊桃都是不錯的選擇。楊醫師補充，五臟與陰陽是平衡的，如果身體健康會透過面色表達出來，所以有些人身體不舒服，能看出他不精神和面部缺乏血色。

中醫美容的方法很多樣化，主張內外兼治，除了由飲食方面着手之外，針灸、按摩和面膜都是中醫美容的特色。如果想在家都能保持美貌的話，中醫的美顏穴位按摩就是一個不錯的選擇，透過按壓五大穴位就能夠達到美容的效果，包括：促進面部血液循環、減少黑眼圈、消除面部浮腫，和瘦面等功效。提到外敷的話，都會想起面膜，坊間不少面膜都含有漂白成份，對皮膚不好又容易敏感，中藥面膜成份天然，材料和製作方法簡單，還有美白祛斑，滋潤保濕等功效，最適合對抗乾燥天氣。

想知道更多關於美顏穴位按摩及中藥面膜製法，健康蘋台將於10月29日（星期四）晚上舉行【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台網上FAN享會，屆時註冊中醫楊澤琪及卓爾中醫綜合治療中心的註冊中醫團隊，會示範徒手改善臉部塑型美容瘦面護膚保濕美白效果的小顏術，教大家自製中醫面膜及烹調秋天護膚湯水，同時中醫師更即場解答參加者的網上提問。

【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台網上FAN享會 （立即報名）

日期：2020年10月29日（星期四）

時間：8:30-10:00pm

講者：註冊中醫 楊澤琪及卓爾中醫綜合治療中心的香港註冊中醫團隊

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送電子教材，內含小顏術及中藥護膚面膜示範教學短片，以及中醫美容護膚禮品。）

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 示範烹調秋天護膚湯水

⦁ 中藥護膚面膜示範教學

⦁ 小顏術示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】：點擊下方或內文連結

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

撰文：馮思穎

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