裁員｜焦慮抑鬱紛襲 美心理學家提出8招增加抗逆力同步度過失業潮

一場新冠肺炎疫情令經濟遭受嚴重打擊,強如昔日香港Icon的國泰都以大規模裁員作解決方案,其他多個行業工種亦勢受影響,可以預視未來的失業率亦將飈升。不幸失業的市民,除了受到經濟上的壓力外,抑鬱焦慮冷不防可能接踵而來,做成雙重打擊。

有歐洲的學者曾以2004年至2014年在心理學及科學醫療等期刊內的硏究報告作統計,他們找出經濟不景跟心理健康質素下降的關連。硏究人員以金融海嘯、失業、心理健康問題等關鍵字作統計對比,發現經濟衰退所帶來的失業、收入下降、難以控制的債務,跟心理健康問題如常見的精神障礙(如抑鬱、焦慮傾向)、物質使用病患(如各類成癮的行為),以及自殺行為互有關連。相關報告很明顯是反映了08金融海嘯後的社會狀態,可是歷史還是會不斷重複。

在這大時代下,未能依賴政府出什麼救治良方,那要如何增加自己的抗逆力呢?我們總結了美國臨床心理學教授 Robert L. Leahy 建議應付失業所帶來的焦慮,或許可以參考一下︰

1. 認同自己的感受︰在這時期,有一樣事情是十分重要的,就是要對你自己仁慈一點,你有權會感到憤怒、焦慮和不開心。這是人類一定會有的情感。你要明白這種不安的情緒不會維持太久。

2. 把問題正常化︰把眼睛同時放在整個經濟大環境上,觀看新聞,你會看到有很多人跟你面對同樣的情況。有很多人同時在小船上,但不代表這艘船會沉。通常經濟衰退後,都會有八年的復甦期。你應要相信自己可能很快便能重回職場,而失業大概只是經濟衰退中的一小部份。

3. 建立日常活動的計劃︰要明白日常生活還是有很多工作要處理,如尋找新的職位就是你目前的工作。嘗試規劃自己每天要花少許時間搜尋工作,將這時間表規律化。同時亦要堅持日常一些良好的習慣,如定時起床睡眠,規律化的生活會令你變得實在。

4. 多找朋友吹吹水︰正常的社交生活有助紓緩情緒。多些跟朋友聯絡,或嘗試參加一些社區團體,建立更廣闊的人脈,這或許有助你找到新的工作。最重要是,不要把自己孤立起來。

5. 為自己尋找娛樂︰日子雖難捱,但不要放棄自已一直有的嗜好,同時亦可嘗試建立一些新的良好嗜好。抽點時間做運動,約朋友吃個午餐,讓這時期的時間容易過渡。重要的事情再說一遍,不要把自己孤立起來!

6. 裝備自己︰可以報讀一些課程,尋找一些閱讀書單,或者盡量為自己定下目標。你要相信這只是邁向新職位的一個過渡期。

7. 不要少看自己︰自我批判是這個時期很容易犯的錯。失去工作不代表你就是輸家。嘗試把一些負面的想法寫下然後逐一審視質疑。如「我是輸家」,你可用一些事實去挑戰這想法,如用你的學歷、你的工作經驗去挑戰這些負面的想法,讓心態得以調整。

8. 重要規劃理財方向︰要有心理準備有一段沒有收入的過渡期。好好計算自己的日常開支,重新分佈日常的消費模式,這能扎實地令你更易渡過這時期。

