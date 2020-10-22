狗奴必買｜美國推出狗狗大便pose月曆及砌圖 風景如畫搭配屙屎英姿

Bored Panda推出以八哥、波士頓梗犬、史賓格犬、歐洲鬥牛犬、拉布拉多犬等狗狗大便圖製作的2021年慈善月曆

相信大家對於每年年終一眾型男、模特兒推出的新一年月曆都非常有印象，其實狗狗界同樣會每年推出月曆。Bored Panda即將推出的2021年狗狗月曆題材十分搞笑，是以大便為主題，每一個月都有不同狗狗正在大便的照片。

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這個最新的2021年月曆「Pooping Pooches」，每個月都會有不同狗狗正在大便的照片，旨在響應大自然的呼喚。即是每個月除了有風景如畫的大自然背景外，還可以從中欣賞狗狗大便時的「美態」。

今年的版本收納了不同品種的狗狗，包括八哥、波士頓梗犬、史賓格犬、歐洲鬥牛犬、拉布拉多犬等，都是由飼主野生捕捉牠們在外大便的照片，再分享至Bored Panda。

大便月曆並不只是為搞笑，每售出一本月曆，就會向美國一間動物人道協會Maui Humane Society捐贈1美元，以支持有需要的動物。除了月曆外，還有大便砌圖，相信是聖誕節、新年送禮的「好選擇」。

資料來源：Bored Panda

撰文：黃雅純

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