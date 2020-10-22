蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

狗奴必買｜美國推出狗狗大便pose月曆及砌圖 風景如畫搭配屙屎英姿

1小時前
2021的狗狗月曆主題是大自然與狗狗，相信這輯大便照片都相當應景。（Bored Panda圖片）

Bored Panda推出以八哥、波士頓梗犬、史賓格犬、歐洲鬥牛犬、拉布拉多犬等狗狗大便圖製作的2021年慈善月曆

相關新聞：【狗奴要識】導盲犬協會御用攝影師教路 五招幫狗仔影寫真

相信大家對於每年年終一眾型男、模特兒推出的新一年月曆都非常有印象，其實狗狗界同樣會每年推出月曆。Bored Panda即將推出的2021年狗狗月曆題材十分搞笑，是以大便為主題，每一個月都有不同狗狗正在大便的照片。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

相關新聞：寵物攝影│實試兩間平價寵物攝影 最平$280影足一個鐘

這個最新的2021年月曆「Pooping Pooches」，每個月都會有不同狗狗正在大便的照片，旨在響應大自然的呼喚。即是每個月除了有風景如畫的大自然背景外，還可以從中欣賞狗狗大便時的「美態」。

今年的版本收納了不同品種的狗狗，包括八哥、波士頓梗犬、史賓格犬、歐洲鬥牛犬、拉布拉多犬等，都是由飼主野生捕捉牠們在外大便的照片，再分享至Bored Panda。

大便月曆並不只是為搞笑，每售出一本月曆，就會向美國一間動物人道協會Maui Humane Society捐贈1美元，以支持有需要的動物。除了月曆外，還有大便砌圖，相信是聖誕節、新年送禮的「好選擇」。

資料來源：Bored Panda

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

大便月曆
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner