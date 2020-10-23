運動｜香港9成半學生每日運動少於一小時 留家抗疫用梳化都可以運動提升免疫力

運動對人體非常重要，對身心發展都有益處，不過在武漢肺炎疫情期間，留家抗疫使活動減少，而缺乏運動有機會導致身體免疫力下降。近日調查發現，本港9成半學生體能活動時數不達標，即每日運動少於一小時，情況令人擔憂。其實在家運動不須要專業的健身器材，即使靠隨手可得的家居物品都可以做運動，絕對沒有藉口懶惰。

世界衞生組織建議年齡5至17歲的兒童及青少年，每天應做不少於一小時的中等強度至劇烈強度的體能活動，有助預防日後患上慢性疾病的機會。凝動香港體育基金進行調查，收集了超過700名中小學生的數據，發現平日（上學日）9成半青少年都未能達標，而周末亦僅2成半能達標。而年齡與運動參與時數有成反比的趨勢，由15歲開始，青少年的運動參與時數驟降。

上月學生終於復課，不過學校有體育課，亦不代表學生有足夠的體能活動，有調查發現本港學童校內每日平均只有約30分鐘的體育活動，時間遠低於世界衛生組織的建議一半。再加上疫情關係不少學校只維持半日上課，可能沒有安排體育課，而學生更多時間留在家中，容易做「低頭族」，沉迷看手機少活動。

做運動時體溫上升1度 免疫系統活躍度可多3成

註冊物理治療師吳俊霆表示，做運動會增加免疫力，是因為做運動時身體溫度會比較高，血液循環也會因此變快，全身細胞的活躍度都會增加，包括免疫系統細胞如白血球。有些研究數據指出，身體體溫增加1度的話，免疫系統活躍度可能會多3成。在疫情期間，多做運動增強免疫力抵抗病菌就變得更重要。註冊物理治療師吳俊霆建議可以在家中善用家具輔助，做一些簡單的運動，鍛鍊心肺機能及核心肌肉。

1. 傾斜踏步

前臂平放在床邊或梳化邊，腰和腳挺直成一直線，左右腳輪流向前抬腿至90度，持續1分鐘，有助鍛鍊心肺機能。

2. 縮腹交叉腳擺動

臀部坐在床邊或梳化邊，手放臀部兩側支撐，身體向後靠，兩腳向上盡量伸直，雙腳上下左右交叉持續擺動1分鐘，有助提升心肺機能並鍛鍊臀部兩側肌肉。另外，雙腳擺動時縮腹，可同步練到腰腹核心肌肉。

3. 縮腹踏步

即縮腹交叉腳擺動的變化版，上半身不動，將雙腳的交叉擺動改為騰空踏步，左右腳輪流抬腿至90度，持續1分鐘。

撰文：鄭詩詠

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