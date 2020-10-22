電動車｜GMC Hummer EV網上開訂 10分鐘賣完第一批Edition 1

Hummer EV熱爆Google搜尋榜 定金100美元10分鐘完售

昨日GMC Hummer EV終於公開見真身，而且車價及推出日期都有，更加在網上接受預訂，下年正式投產。最重要，是跟隨潮流在網上以低定金接受訂購，在美國只要付100美元就可以落定新車。於是，只在開訂短短10分鐘，就已經被訂爆。

當然除了因為定價吸引身痕友之外，亦都證明車迷對這部GMC Hummer EV反應很正面，始終Hummer已經停產了10年，大家都很懷念吧。昨日公佈時已經說明，第一批只會有一個型號，就是Edition 1，清一色白色車身。Edition 1之後，Hummer EV 3X型號會於2022年推出，車價會略平，性能亦會稍低。

今日GMC官方公佈Hummer EV Edition 1在10分鐘完售，該款車售價112,595美元，不過就沒有公開第一批Edition 1車款實際會生產多少輛，只知道除了成功訂購的人外，還有數以千計的車迷在等候名單中。官方亦表示車迷的反應熱烈超出預期，而昨日在Google，Hummer EV亦成為最多人搜尋的產品。

而隨着Hummer這款新車於下年上市，GMC品牌旗下的AT4、Denali銷情亦會受影響？GMC老闆Duncan Aldred說Hummer比起AT4車款有更強的越野性能，但比起Denali亦更高級豪華，是豪華感與越野性能兼備的車款，完美切合品牌客戶，所以對GMC旗下這些車款影響不大。

撰文：Michael

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