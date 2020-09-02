古巴旅遊｜古巴封關半年後重開 德國英國將復航 醫療團隊駐酒店做檢測

隨着第二波疫情開始緩和，古巴總統Miguel Díaz-Canel宣布結束首都夏灣拿（Havana）的封城禁令，同時下令全國重啟經濟及旅遊業。他認為，與其繼續定下各種限制，古巴人更應該開始習慣與疫症共存，同時恢復國家的經濟和社會活動。

首都夏灣拿將解除晚上7點至凌晨5點的宵禁令，恢復公共交通、餐飲、劇院、電影院及一眾文化場所，但由於該城仍然是古巴疫情最嚴重的地方，所以未能對外地遊客開放。

然而，古巴其餘大部份地區將放寬給外國旅客到訪，被譽為古巴第一海灘度假勝地的巴拉德羅（Varadero）將在10月15日重開，古巴旅遊部以「大家終於可以再次呼吸」為廣告主題招徠外地遊客。德國的神鷹航空（Condor airline）及英國的英國途易航空（TUI airways）更成為首批響應的航空公司，將由10月31日開始恢復來往巴拉德羅與倫敦、曼徹斯特和法蘭克福的航班。此外古巴亦開放了除夏灣拿外的碼頭，供外國的郵輪或遊艇停泊。

旅客毋須事先自行進行病毒檢測，到埗後只須出示個人醫療保險（甚至可以在古巴機場即場以30美元（約233港元）購買）、填寫健康申報表，並在古巴機場進行免費檢測。再到指定的酒店隔離檢疫一晚，第二天若檢測結果呈陰性便可以自由外出。

當地所有酒店都會有駐場的醫療團隊，包括醫生、護士和流行病理學家，一旦發現有遊客或員工出現病徵，便會馬上為病人進行檢測，若結果呈陽性便馬上把患者送院，並把其他接觸者隔離在酒店指定的區域。古巴旅遊局亦為當地二千多家私人旅館的負責人進行流行病學培訓以應對疫情。

截至10月22日，有1,100萬人口的古巴錄得6,368宗病例和127例死亡，算是暫時抗疫表現較好的拉丁美洲國家，有專家認為這與古巴醫療團隊追蹤到所有感染者的密切接觸者有關，另外就是作為島國能較容易隔絕外來病源。

撰文：NomadBaMa 遊牧爸媽

圖片：資料圖片

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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