睾丸癌｜睾丸突然腫脹確診患癌 26歲仔恐「單丸」會不舉特意儲存精子

男人最痛，患睾丸癌須切除睾丸，泌尿科醫生拆解手術後引致不舉不育的迷思

睾丸癌可謂男士惡夢，一來是癌症，二來又怕做手術切除睾丸後變成「單丸」，會影響性功能。究竟睾丸癌是否如我們想像中恐怖？《健康蘋台》節目《竊竊醫語》請來曾患睾丸癌的過來人Jeffrey，以及有「泌尿科聖手」之稱的泌尿外科專科醫生葉維晉，一齊拆解箇中迷思。

26歲的Jeffrey去年某日，突然發現自己一顆睾丸比雞蛋加乒乓球還要大，一個月後求醫，經反覆檢查後，終確診為睾丸癌。起初Jeffrey十分害怕癌症會擴散，又擔心做手術切除睾丸會影響性功能，故手術前特意去儲存精子，以備不時之需。

一般人患癌會找朋友傾訴，但Jeffrey有病都不敢同人講。他笑言睾丸癌可以叫「尷尬癌」，因為始終會怕其他人的目光，他說：「香港有某歌手都切除了一邊睾丸，被笑『單丸』笑足十幾年，我自己都好怕俾人笑。」後來得家人和女友支持，令他積極面對癌症，經手術及化療後，現在已經痊癒。

泌尿外科專科醫生葉維晉醫生指，睾丸癌可謂最容易醫治的癌症，早期發現的治癒率高達100%，而且切除一顆睾丸並不會影響性功能，葉維晉醫生說：「外國有人會覺得自己外觀有缺陷，特意做手術放一顆塑膠睾丸入陰囊，其實手術的影響都是僅限於外觀問題。」葉維晉醫生又指，男士可以透過自我檢查，觀察睾丸有否異常，一旦出現病變，便能及早醫治。

究竟Jeffrey怎樣走過這條抗癌路？他又如何衝破心魔，不再尷尬？而男士們又可以怎樣自我檢查呢？睇今集《竊竊醫語》足本重溫就知道！

記者：李煒汯

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！