流感疫苗｜韓國流感疫苗死亡事件增至28人死 醫生提醒發燒或抱病人士暫時不要接種

韓國持續出現市民接種流感疫苗後死亡的事件，據韓聯社10月22日下午報道，相關死亡人數已增至28人，本港感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，現時根據韓國當局的資料，死亡事件未必與疫苗有直接關係，但提醒發燒或抱病人士應在康復後才接種。而韓國的事件中最年輕的死者只有17歲，但官方暫時未有披露確切死因。而食物及衞生局局長陳肇始亦於今天（23日）亦注射了流感疫苗，並呼籲市民於流感高峯期前接種。

林醫生指根據以往經驗，流感疫苗安全性很高，副作用大部份均十分輕微，少於一百萬分之一會出現嚴重免疫反應，如吉．巴氏綜合症，這屬罕見的神經系統的疾病，但亦不會直接或間接導致短時間內死亡。

反觀韓國今次事件，涉及不同廠牌及不同批次的疫苗，唯一共通點是成份一樣，包含甲型及乙型的流感疫苗成份。不過林醫生認為，市民很多時會對疫苗產生污名效應，即是當身體出現不適，而又曾注射疫苗，便認定與疫苗有關。他補充，雖然目前未能直接排除事件與疫苗有關，但暫時在醫學上未有證據顯示是疫苗導致民眾死亡。

對於事件令市民對注射流感疫苗存疑，林醫生認為市民毋須過慮，因本地流感疫苗大多由歐洲藥廠生產，亦無任何資料顯示貨源出現問題，但市民仍可抱觀望態度。他續稱，無論是世界衞生組織或衞生防護中心，均建議注射本年季度即2021年，北半球使用的流感疫苗。當中可分為減活及滅活疫苗，前者含活性病毒，而後者則不含活性病毒，市民可考慮自身情況或諮詢醫護人員後再作選擇。林醫生最後提醒，接種疫苗後，身體需要兩星期才會產生抗體，而本港流感高峰期為一月，因此必須計算好注射時間。假如有發燒或生病，最好待康復後才接種。

記者：曾怡

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