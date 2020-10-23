日本紅葉｜2020年紅葉絕景排行榜出爐 山形縣藏王纜車上觀賞排第一

日本踏入紅葉季節，網站即出現多個紅葉景點排行榜，當中日本旅遊網站「Jalan」於9月16至18日作快閃調查，訪問了1,036名20至60歲的日本人，選出10大絕景紅葉遊玩點，首位是被形容為如名畫般的山形縣藏王纜車。

從排行榜發現，10大旅遊點當中，日本人特別喜歡「移動式」看紅葉，首推是坐在藏王纜車上，從高空俯瞰腳底的紅葉，看着山岳一層層的漸變、氣勢十足的紅橙黃葉；而第5位是京都府嵐山的船河，坐着傳統屋形船，邊嘆餐，如平安時代貴族般；最獨特是第9位，栃木縣的那須森林空中athletic NOZARU活動，以繩網、獨木橋等等穿梭紅葉樹林，以動物視點賞秋色；第10位廣島縣的帝釋峽，既可以走1.5公里的散策路，亦可以坐遊覽船，一個地點，兩種觀賞方法。

第 2、3 位的紅葉點，分別都有和風建築物加持，前者是群馬縣伊香保溫泉的紅色河鹿橋，後者岩手縣的中尊寺就有古寺堂塔群，令紅葉添上濃濃日味。

第1位 山形縣藏王纜車

每年9月尾由山頂開始轉紅色，因為海拔落差，秋色慢慢伸延至山腳，觀賞期到10月尾；坐纜車時，更可以輕鬆地一次過看盡全山的紅葉色譜。

第2位 群馬縣伊香保溫泉河鹿橋

走過溫泉街著名的365樓梯，就到伊香保神社，再深入一點即見豔紅的河鹿橋，10月27日至11月15日更有夜間亮燈，可看到夜楓景色。

第3位 岩手縣中尊寺

寺區面積廣闊，處處都是古寺古木，而由本堂起步的參拜道，約10月下旬就變成紅葉隧道，抬頭即見豔麗的楓葉，觀賞期至11月上旬。

第4位 靜岡縣修善寺温泉桂橋

第5位 京都府嵐山屋形船

第6位 山形縣白銀公園白銀叛瀑布

第7位 奈良縣奈良公園

第8位 京都府梅小路公園朱雀之庭

第9位 栃木縣那須森林空中 athletic NOZARU

第10位 廣島縣帝釋峽

資料來源：jalan.net

撰文：鄭智敏

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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