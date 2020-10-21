霜降｜今日霜降宜補濕用熱毛巾敷頸15分鐘 中醫推介枇杷葉海底椰豬𦟌湯助清燥潤肺祛痰止咳

俗語有云：「補冬不如補霜降。」霜降是秋季最後一個節氣，應該要趁早進補，維持良好體質去迎接冬季。註冊中醫師李顯揚醫師說：「霜降一般是每年的23日或24日，是秋天的完結和冬天的開始的表現。」所以秋燥的意味比較重，皮膚會比較乾燥， 喉嚨會比較痕癢乾涸，想飲水比較多。李醫師指針對霜降最重要是補濕，他提議不妨可以用熱毛巾作熱敷頸部約10至15分鐘，至於熱敷喉嚨對喉嚨痕癢乾咳也有一定幫助。

今次中醫師就推介了一款清肺、潤燥、清痰止咳的湯水「枇杷葉海底椰豬𦟌湯」給我們。

當中枇杷葉是一個潤肺止咳的效果，海底椰可以潤肺滋陰，而豬𦟌則可以潤腸、生津和補腎氣。醫師指如果不用豬肉可以改用地黃代替，同樣有滋腎陰效果。

醫師提醒大家，由於整條的湯水會較為寒性濃烈一點，緊記要加入薑，皆因薑本身帶散寒、止嘔和溫中效果，其次，容易手腳冰冷或平日脾胃較弱，容易屙嘔的人士就要注意控制飲用份量。

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日期：2020年10月29日（星期四）

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名額：100人

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記者：林懿

攝影：Chloe

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